Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Tankan-Index für Großunternehmen in Japan stieg im 2. Quartal von unerwartet von 12 auf 13, so die Analysten von Postbank Research.Hoffnungsvoll stimme der Stimmungsaufschwung in der Privatwirtschaft im Juni. Der Services-PMI sei von 51 auf 51,7 Punkte gestiegen, während der Industrie- 160 PMI mit 50,1 Zählern erstmals seit 13 Monaten in den Expansionsbereich zurückgekehrt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...