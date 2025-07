Strausberg (ots) -Strausberg, 18.07.2025Unter dem Titel "Verteidigungsfähigkeit - aktuelle Entwicklungen in der Bundeswehr" fand heute Abend die erste Veranstaltung im Rahmen der Reihe "Bundeswehr und Gesellschaft in Strausberg" statt. In der Aula des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und anderen in der Öffentlichkeit stehenden Organisationen gemeinsame mit Bürgerinnen und Bürgern über sicherheitspolitische Herausforderungen und die Rolle der Streitkräfte in einer sich wandelnden Welt.Den Hauptvortrag hielt der Initiator der Veranstaltungsreihe Oberst i.G. Sascha Zierold, Standortältester im Kommando Heer in Strausberg. Im Mittelpunkt standen aktuelle Reformen, strukturelle Entwicklungen sowie die Bedeutung der Bundeswehr im Kontext der Sicherheitspolitik. Mit Hinblick auf eine wehrhafte Bundeswehr und die veränderten Anforderungen im Verlauf der letzten 30 Jahre, müssen sich die Bundeswehr und auch unsere NATO-Bündnispartner, die derselben Entwicklung der letzten Jahrzehnte unterliegen, neu ausrichten, so Oberst i.G. Zierold.Die Veranstaltung war geprägt von einer aufmerksamen und engagierten Atmosphäre. Bereits während des Vortrags nahm man sichtlich Zustimmung und auch prüfende Gesichter zu einigen Punkten durch das Publikum wahr.Im Anschluss entwickelte sich daher eine lebendige Diskussion zwischen den Anwesenden. In dieser wurden Fragen zur Modernisierung der Bundeswehr, zur Nachwuchsgewinnung sowie zur weiteren Integration in die Gesellschaft offen angesprochen. Obgleich einige Fragen einen kritischen Kern inne hatten trug dies nur zur Intensität dieses offenen Austausches bei.Mit der Vortragsreihe "Bundeswehr und Gesellschaft in Strausberg" möchte die Bundeswehr den zivil-militärischen Austausch fördern, das gegenseitige Verständnis mit den Bürgerinnen und Bürgern intensivieren und diesen eine Plattform bieten, auf der sie einen Einblick in die Arbeitsweisen und Zielrichtungen der Bundeswehr bekommen können.Die nächste Veranstaltung ist geplant für Donnerstag, den 09. Oktober 2025. Das Thema und der Durchführungsort werden noch bekannt gegeben.Pressekontakt:Kommando HeerPresse- und Informationszentrum HeerPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 3341 58 - 1533Fax +49 (0) 3341 5818 - 1533E-Mail: KdoHPIZHPresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6079546