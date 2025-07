hier

Gemeinsam mit dem E-Auto-Hersteller LUCID und dem autonomen Fahrtechnologie-Startup Nuro will UBER ab 2026 eine eigene Robotaxi-Flotte in den USA etablieren. Mindestens 20.000 Fahrzeuge sind in den kommenden sechs Jahren geplant. Laut Marktexperten entsteht hier ein neuer 500-Mrd.-$-Markt, in dem sich UBER als wichtigster Plattformanbieter positioniert. LUCID erhält von UBER eine Investition über 300 Mio. $ und springt um 30 % an, UBER verliert dagegen leicht.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent