Die Aktie des britischen Luxusmodehauses Burberry verzeichnet am Freitag einen kräftigen Kurssprung von über acht Prozent. Grund dafür ist ein unerwarteter Hoffnungsschimmer aus dem US-Markt, der die Anleger auf einen erfolgreichen Turnaround hoffen lässt. Die neue Strategie scheint erste Früchte zu tragen.Lange mussten die Aktionäre von Burberry auf gute Nachrichten warten. Am Freitag war es endlich so weit: Die Papiere des für seine Trenchcoats bekannten Unternehmens schossen an der Londoner Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...