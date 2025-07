Klassifizierungssystem setzt neuen Standard für Transparenz im Zeitalter der KI-gestützten Wissensgenerierung

Dubai hat das weltweit erste symbolbasierte Klassifizierungssystem eingeführt, um den Grad der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Erstellung von Forschungsergebnissen, Publikationen und öffentlich zugänglichen Inhalten darzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717810223/de/

Dubai launches world's first icon classification for Human-Machine Collaboration in research and publications (Infographic: AETOSWire)