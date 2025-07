Kiel (ots) -Eine aktuelle Auswertung des Pakts für Gesundheits- und Pflegeberufe in Schleswig-Holstein widerlegt das Märchen, dass Pflegekräfte nur kurze Zeit in ihrem Beruf bleiben. Darauf weist der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Mathias Steinbuck hin. "Die Zahlen zeigen, dass die Hälfte aller Pflegekräfte in Schleswig-Holstein schon 19 Jahre im Beruf ist. Das ist eine beeindruckende Treue zu diesem spannenden Beruf, der trotz seiner herausfordernden Seiten sehr attraktiv ist."Die Wissenschaftler des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. hatten Daten zu dieser Berufstreue erhoben. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein dominiert demnach deutlich die Anzahl Pflegender, die mehr als zehn Jahre in ihrem Beruf sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind."Es ist wichtig, endlich realistisch über den Pflegeberuf zu sprechen", fordert Steinbuck. "Wohnortnahe, sichere Jobs, lange Erwerbszeiten und sehr gute Bezahlung - das ist die Realität in der Pflege im Jahr 2025. Die öffentliche Diskussion wird viel zu oft von überkommenen Klischees dominiert, die aber verhindern, dass wir viele junge Menschen für diesen Beruf gewinnen."Der bpa zeigt auch mit dem seit mehreren Jahren unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Daniel Günther stattfindenden "Pflege-Azubi-Award" die attraktiven Seiten des Pflegeberufs.Pressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/332 78 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6079664