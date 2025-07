Köln (ots) -Wer sich Mönchengladbach nähert, erkennt es sofort: Die Farben Schwarz, Weiß und Grün sind allgegenwärtig. Dazu die unverwechselbare Raute. Ob auf Autobahnbrücken, Laternen oder Stromkästen - hier schlägt das Herz für die Borussia. Mit mehr als 100.000 Mitgliedern der viertgrößte Verein Nordrhein-Westfalens - und dieses Mal im Fokus der Reihe "Meine Heimat. Mein Verein." (20:15 Uhr am 1. August im WDR Fernsehen). Autorin Eva Hoffmann Villena taucht für WDR-Heimatflimmern in die Geschichte von Borussia Mönchengladbach ein.Es geht um Geschichten wie die der Gaststätte "Salonika" von Ioannis Stilidis, die zu einem Traditionstreff für Fans und Spieler geworden ist und fast schon einem Borussia-Museum gleicht. Mit Günter Netzers Disco "Lovers' Lane" kam in den 1970er-Jahren der Glamour an den Niederrhein. Für Quartiersmanagerin Stephanie Schoenen gehört der enge Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Alltag. Und sie initiierte unter anderem die erste Mädchenfußball-AG. Trainerin ist die Borussia-Spielerin Yaren Aydogdu. Mönchengladbach ist auch die Stadt der Textilindustrie. Sofia Siani, Studentin der Hochschule Niederrhein und Enkelin italienischer Gastarbeiter, arbeitet an einem Rauten-Modeprojekt.Mirja Boes, nur wenige Kilometer entfernt in Viersen geboren und leidenschaftlicher Fußballfan, erzählt diese einzigartigen Geschichten. Dazu geben die Spielerlegenden Rainer Bonhof und Tony Jantschke exklusive Einblicke in das Innenleben des Vereins.Am 28. Juli, um 20:00 Uhr, können Interessierte die Folge "Mönchengladbach und die Borussia" bereits gemeinsam mit einigen Mitwirkenden im Comet Cine Center auf der großen Leinwand erleben.Zur Anmeldung für die Kinovorführung: https://www.events.wdr.de/b?p=meineheimatmeinvereinmnchengladbachunddieborussiaDie Folge läuft am Freitag, 1. August 2025 (20:15 bis 21:00 Uhr) im WDR Fernsehen und natürlich in der ARD Mediathek. Akkreditierte Pressevertreter:innen können bereits jetzt die Folge im WDR Vorführraum unter www.presse.wdr.de finden.Redaktion: Adrian LehnigkPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6079662