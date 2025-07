An der Börse liegt die Aktie von BYD derzeit im Plus. Der jüngste Kurs betrug 13,97 Euro. Ein Plus in Höhe von 0,295 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von BYD. Investoren zahlen am Aktienmarkt gegenwärtig 13,97 Euro für das Papier. Den bisher höchsten Kurs verzeichnete das Wertpapier von BYD am 23.

Den vollständigen Artikel lesen ...