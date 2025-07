kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 46 %. In dieser Woche haben wir drei Analysen veröffentlicht, ein Update zu einer Kursrakete geschrieben und zwei Nachkäufe getätigt. Heute reichen wir unser erstes Ziel von PUMA nach, erhöhen ein anderes zum zweiten Mal in dieser Woche und ein drittes zum zweiten Mal seit Kauf. Betroffen sind unter anderem FRIEDRICH VORWERK, NAGARRO, CONEGRA BRANDS, EXLSERVICE, KONTRON, CELLEBRITE und BILFINGER. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX ist in den letzten Wochen etwas volatiler als die US.-Indizes. Im kurzen Chartvergleich ist es gut zu erkennen. Das Damoklesschwert der Zölle sorgt hierzulande dafür, dass es immer wieder Rücksetzer gibt. Die Tendenz bleibt trotzdem durchgehend aufwärtsgerichtet.Auf mittlere Sicht hat der DAX weiterhin die Nase vorn.Die US-Berichtssaison liefert gerade deutlich bessere Ergebnisse, als erwartet und fast alle Indikatoren signalisieren positive Stimmung und weiter steigende Kurse. Das wird nicht ewig so bleiben aber für den Moment ist alles bestens.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!