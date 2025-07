Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Im April dieses Jahres stellte die Chery Group offiziell ihre neue Marke LEPAS vor und begann damit ihre globale Reise, um raffinierte Lifestyle-Erlebnisse anzubieten. Als ein wichtiger Schritt in seiner Globalisierungsstrategie wird LEPAS sein Debüt in Übersee auf der Indonesia International Auto Show geben, die am 23. Juli eröffnet wird.Mit der Wahl von Indonesien, dem wichtigsten Markt Südostasiens, für sein Debüt in Übersee beweist LEPAS seine zukunftsorientierte Strategie und sein unerschütterliches Vertrauen in die aufstrebenden Märkte weltweit. Auf der diesjährigen Indonesia International Auto Show wird LEPAS seine Markenphilosophie "Colorful Life, Masterful Drive" auf der lebhaftesten Ausstellungsfläche der Veranstaltung zum Leben erwecken. Die Marke wird ihre Ausstellungsfläche in einen Premium-Lifestyle-Laufsteg verwandeln, auf dem kräftige Farben, raffiniertes Design und interaktive Elemente zusammenkommen, um ein wahrhaftiges Erlebnis zu bieten, das sich von herkömmlichen Automobilausstellungen abhebt. Der Chefdesigner von LEPAS wird ebenfalls vor Ort sein, um in ausführlichen Gesprächen mit Besuchern und Medienvertretern die unendlichen Möglichkeiten der eleganten Mobilität der Zukunft zu erkunden.Gemäß seiner Entwicklungsphilosophie "Irgendwo, für irgendetwas" integriert sich LEPAS aktiv in den indonesischen Markt, indem es den Aufbau eines umfassenden Vertriebs- und Servicenetzes beschleunigt, um die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher genau zu erfüllen.Auf dieser Automobilausstellung wird LEPAS sein Star-Produktportfolio - L8, L6 und L4 - erstmals gemeinsam präsentieren. Der L8, ein Benchmark-SUV in seinem Segment, verbindet elegantes Styling mit einem technikorientierten Cockpit, geräumigem Komfort und umfassender Sicherheitsausstattung - und ist damit die ideale Wahl für urbane Eliten, die einen Premium-Lifestyle pflegen. Auf der Messe werden auch die brandneuen Modelle L6 und L4 vorgestellt. Diese Fahrzeuge, die in ihrem Segment führend sind, werden die Attraktivität von LEPAS auf ein breiteres Publikum ausdehnen - von modebewussten Stadtbewohnern bis hin zu Individualisten - und insgesamt ein Premium-Markenerlebnis bieten, das einen außergewöhnlichen Wert mit hoher Qualität für globale Kunden verbindet.Die weltweite Premiere von LEPAS ist erst der Anfang. Mit Indonesien als strategischem Sprungbrett macht die Marke rasche Fortschritte auf ihrem Weg, weltweit "die Marke der Wahl für Premium-Lifestyle" zu werden. Auf diesem Autosalon wird LEPAS die farbenprächtigste Ausstellung präsentieren - nicht nur als visuelles Spektakel, sondern auch als Symbol seines Engagements für die Erforschung und Umarmung des bunten Lebens und der kulturellen Vielfalt. Angetrieben von menschenzentrierter Technologie und der universellen Sprache der Farben, beginnt LEPAS nun seine globale Reise von China aus und führt eine neue Generation von Stadtbewohnern zu ihrer anspruchsvollen Vision von Premium-Mobilität.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2733869/LEPAS_product_portfolio.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-erste-lepas-schaufenster-in-ubersee-neudefinition-von-premium-mobilitat-auf-der-indonesia-auto-show-302508675.htmlPressekontakt:Kelvin,+86-13602457596,tanpeiwen@mychery.comOriginal-Content von: Chery Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180389/6079699