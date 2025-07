Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche steht vor großen Herausforderungen. Die schwächelnde Nachfrage in China und die drohenden US-Zölle belasten das Geschäft. Nun schlägt CEO Oliver Blume Alarm und schwört die Belegschaft in einem internen Memo auf einen harten Sparkurs ein.Wie aus einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter hervorgeht, über welche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, will der Vorstand in der zweiten Jahreshälfte Verhandlungen über zusätzliche Einsparungen aufnehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...