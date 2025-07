Wien (www.fondscheck.de) - "Mega" steht umgangssprachlich für etwas Großartiges - und genau das verspricht sich Donald Trump von seiner politischen Vision "Make America Great Again" (MAGA), so die Experten von "FONDS professionell".Doch wenn sich Trumps nationalistische Politikpläne realisieren würden, könnte der eigentliche Profiteur nicht Amerika, sondern Europa sein, meine Hans-Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Portfoliomanager des Contrarian Value Euroland Fonds (ISIN LU0370217092/ WKN A0Q4S6). Seine These: MAGA wird zu MEGA - "Make Europe Great Again". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...