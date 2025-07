Ein Team des Institute of Chemistry der Chinese Academy of Sciences hat eine Lithium-Metall-Batterie mit einem Flammschutzmittel entwickelt, das bei Gefahr Brände durch Überhitzung vermeiden kann. Damit sollen Lithium-Metall-Batterien auch für Elektroautos tauglich werden. Die Studie "A fire-safe Li metal battery via smart gas management" ist kürzlich in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen. Wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...