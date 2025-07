BERLIN (dpa-AFX) - Der von Leipzig gestartete Abschiebeflug mit 81 Straftätern an Bord ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet. Das bestätigte der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Maschine von Qatar Airways war nach Angaben des Leipziger Flughafens am Morgen um 8.35 Uhr gestartet. Es ist das das zweite Mal seit der Machtübernahme durch die islamistischen Taliban im August 2021, dass Deutschland afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland abschiebt.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren "vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Männer, die in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten sind" an Bord. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, es handele sich um "schwere und schwerste Straftäter". Wie es für die Betroffenen in Afghanistan weitergeht, ist momentan unklar./jr/DP/men