MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Add" belassen. Umsatz und Profitabilität dürften sich gegenüber dem Vorquartal zwar gebessert haben, schrieb Peter Rothenaicher am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Im Jahresvergleich bleibe es allerdings ein Rückgang. Der Experte rechnet mit einer Bestätigung der Jahresziele trotz des Währungsgegenwinds./ag/jha/



