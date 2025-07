Webull Corporation - BULL: Breakout-Setup nach dem Börsengang!

Extrem spekulativ!

Hohe Volatilität beim Börsenneuling Bull Corporation (BULL) Am besten nur Daytrades!

Webull Corporation (BULL) - ISIN US1725731079

Rückblick: Nch einer Fusion mit Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) startetet die Webull-Corpoartion-Aktie an der Nasdaq. Bei ordentlichem Handeslvolumen hat sich eine Seitwärtsrange formiert, die uns auf einen Ausbruch warten lässt.

Webull-Aktie: Chart vom 17.07.2025, Kürzel: BULL Kurs: 14.62 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kursziel wäre das Allzeithoch bei knapp unter 80 USD vom 14. April. Aufgrund der hohen Volatität ist das Setup nur für Daytrades konzipiert.

Mögliches bärisches Szenario

Belastbare fundamentale Zahlen gibt es nicht. Durchaus denkbar ist, dass das Wertpapier in Kürze wieder von dem Kurszettel verschwindet. Unter der Unterstützung von 10 USD sollte auf jeden Fall Schluss sein.

Meinung:

Webull steht wegen seiner engen Verbindungen zu China in der Kritik - gegründet in China, heute in den USA aktiv, bleibt unklar, wie sicher US-Kundendaten wirklich sind. 2024 wurde eine multistaatliche Untersuchung eingeleitet, Tennessee verbot die App auf Dienstgeräten. Zudem kassierte Webull 2023 eine 3-Millionen-Dollar-Strafe von der FINRA wegen schlampiger Kundenprüfung und Beschwerdebearbeitung. Auch das Geschäftsmodell - "Payment for Order Flow" - ist umstritten, da es potenziell zulasten der Kunden-Ausführung geht. Kurz: Datenschutz, Aufsicht und Profitmodell - alles unter Beschuss. Bei diesem Daytrade mit der Webull-Aktie sollten Anleger mit angezogener Handbremse agieren und neben Chancen die Risikenn im Blick haben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 6.99 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 201.66 Mio. USD

Meine Meinung zu Webull Corporation ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.tradingview.com/news/invezz:e8b546640600c:0/

Veröffentlichungsdatum: 18.07.2025

Autor: Thomas Canali

