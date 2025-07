© Foto: Omar Marques - picture alliance

Der US-Industriekonzern und Dow-Jones-Wert 3M hat am Freitagmittag Zahlen über den Erwartungen präsentiert. Am Markt wird das mit Kursgewinnen honoriert. 3M liefert Zahlen über den Erwartungen Nach einer langen Wachstumskrise scheint die US-Industrieikone 3M zurück in der Erfolgsspur zu sein. Alles deutet darauf hin, dass die Abspaltung des Gesundheitsgeschäftes unter dem Namen Solventum und die Fokussierung auf Industrieprodukte ein Erfolg gewesen ist, denn erneut hat das Unternehmen ein zufriedenstellendes Konzernergebnis mit operativen Verbesserungen präsentiert. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der bereinigte Konzernumsatz um 2,3 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar zu, womit die …