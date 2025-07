Werbung







Webinar: Krypto-Rally und Aktienmärkte - Frühindikator oder reiner Zufall?

Der Bitcoin notiert auf Rekordniveau - doch was sagt das über den Gesamtmarkt aus? Wer die Dynamik am Kryptomarkt verstehen will, braucht einen Blick für das große Bild: 600 Prozent Kursplus seit Ende 2022, davor ein Absturz um 80 Prozent. Kaum ein Segment vereint so viel Volatilität mit ebenso viel Signalstärke.

Im kostenfreien Live-Webinar am Montag, 21. Juli um 19 Uhr beleuchtet Börsenexperte Franz-Georg Wenner, warum Kryptowährungen nicht nur für Trader spannend sind - sondern auch Impulse für Indizes wie den Nasdaq 100 liefern können. Mit dabei: eine fundierte Einordnung wichtiger Einzelwerte wie Apple, Nvidia und Amazon - rechtzeitig vor der Berichtssaison. Außerdem: Welche Strategien passen jetzt zur Marktlage? Und welche Trades lohnen einen zweiten Blick? Zudem bleibt wieder viel Zeit für Zuschauerfragen, Ihre Themen fließen direkt ein!

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Abbildung: BTC-Monatschart (Quelle: ProRealTime)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten