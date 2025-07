EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

München, 18. Juli 2025 - Die Cherry SE hat heute vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal und damit erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Nach ersten Schätzungen liegt der Konzernumsatz im zweiten Quartal bzw. ersten Halbjahr bei rund 20,7 Mio. Euro bzw. rund 46,0 Mio. Euro und die bereinigte EBITDA-Marge bei etwa -1,3 % bzw. etwa -5,0 %. Damit bewegen sich beide Kennzahlen wie intern erwartet unter den jeweiligen Vergleichswerten des zweiten Quartals bzw. ersten Halbjahres 2024 von 31,3 Mio. Euro bzw. 61,6 Mio. Euro und 5,1 % bzw. 4,0 %. Die Geschäftsentwicklung ist eine direkte Folge der konsequenten Umsetzung der strategischen Neuausrichtung und ist im Wesentlichen auf die bewusste Drosselung des Reinverkaufs im Bereich Peripherals Europe zur Sanierung der Vertriebskanäle, eine anhaltend schwache Nachfrage im Segment Components sowie eine nicht zufriedenstellende Entwicklung bei CHERRY Americas zurückzuführen. "Die vorläufigen Zahlen spiegeln wider, dass wir genau das tun, was wir angekündigt haben: Wir räumen unser Lager sowie die Bestände bei unseren Distributionspartnern auf und stellen CHERRY auf ein nachhaltig profitables Fundament. Das ist im Moment schmerzhaft, aber absolut notwendig", sagt Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Wir opfern kurzfristiges Volumen für langfristige Margenstärke. Parallel sehen wir, dass unsere Produkte bei den Endkunden ankommen - der um 72 % gesteigerte Durchverkauf im Jahresvergleich belegt, dass unsere Strategie greift. Ebenso haben wir alle bestehenden Distributionsverträge in Europa gekündigt, um hier mit einem neuen Modell ab September 2025 im Markt zu agieren." Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr war maßgeblich von den eingeleiteten Maßnahmen im Segment Gaming & Office Peripherals geprägt. Um die Channel-Bestände zu normalisieren und die Straßenpreise zu stabilisieren, wurde der Sell-in-bewusst gedrosselt. Ein künstlicher Druck hierauf wurde vermieden, da dieser unweigerlich zu einem erhöhten Retouren-Risiko und damit zu einer Belastung der Umsatz- und Cash-Position geführt hätte. Gleichzeitig nahm der Sell-Out an Endkunden im Jahresvergleich um 72 % zu, was die hohe Nachfrage nach CHERRY-Produkten und die Wirksamkeit der strategischen Neuausrichtung unterstreicht. Durch die Drosselung des Sell-ins sowie die Incentivierung der Abverkäufe wurden das Umsatzvolumen sowie die Deckungsbeiträge und damit die Ergebnismarge in der ersten Jahreshälfte belastet. Zusätzlich drückte die anhaltend schwache Nachfrage im Segment Components auf die Umsatzentwicklung. Auch die Performance von CHERRY Americas blieb erneut hinter den Erwartungen zurück, hier wurden bereits Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Gleichzeitig belegen strategische Erfolge die Handlungsfähigkeit des Managements, was sich unter anderem in einem wichtigen Meilenstein zeigt: Der Warenbestand wurde seit Sommer 2023 von 82 Mio. Euro auf 43 Mio. Euro per 30. Juni 2025 in etwa halbiert, damit wurde signifikant gebundenes Kapital freigesetzt. Für Ende Dezember 2025 wird ein Zielwert von 35 bis 38 Mio. Euro avisiert. Zudem wurde durch die Veräußerung des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten ("Active Key") zu einem attraktiven Preis das Portfolio konsequent gestrafft. Das Segment Digital Health & Solutions hingegen hat gegenüber dem ersten Quartal 2025 weiter deutlich an Dynamik gewonnen. Spürbaren Aufwind erhält das Terminalgeschäft derzeit von der vom Gesetzgeber verpflichtend vorgeschriebenen Anbindung der Pflege- und Heilberufe an die Telematikinfrastruktur zum 1. Juli 2025, bzw. 1. Januar 2026. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die Bereinigung der Vertriebskanäle in Europa in den Monaten Juli und August 2025 abzuschließen und damit die Basis für profitables Wachstum ab September zu legen. Eine detaillierte Aufschlüsselung wichtiger vorläufiger Kennzahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr wird wie geplant am 31. Juli 2025 veröffentlicht. Der Bericht über das erste Halbjahr 2025 wird wie geplant am 14. August 2025 auf die Unternehmenswebseite geladen unter: https://ir.cherry.de/de/home/publications/interim-reports Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). 