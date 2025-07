Bitchat ermöglicht BTC-Überweisungen über Bluetooth

Die neue Messaging-App Bitchat hat eine innovative Funktion eingeführt: Bitcoin-Transaktionen (BTC) können nun direkt über Bluetooth zwischen Android- und iPhone-Geräten durchgeführt werden - ganz ohne Internetverbindung. Diese Funktion basiert auf nativen Cashu eCash-Wallets, die in die App integriert sind, und markiert einen bedeutenden Schritt hin zu dezentralem, unabhängigem digitalem Bargeld. Doch wie funktioniert das, und warum ist diese Neuerung so wichtig?

Was ist Bitchat?

Bitchat ist eine dezentrale Peer-to-Peer-Messaging-App, die ursprünglich entwickelt wurde, um verschlüsselte Kommunikation über Bluetooth-Mesh-Netzwerke zu ermöglichen. Die App benötigt weder WLAN, Mobilfunkdaten noch eine SIM-Karte, was sie ideal für Situationen macht, in denen Internetzugang eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist - etwa in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung, bei Stromausfällen oder unter Zensur.

Die Idee hinter Bitchat wurde maßgeblich von Jack Dorsey, dem Mitbegründer von Twitter und Cash App, unterstützt. Dorsey, ein bekannter Verfechter von Bitcoin und dezentralen Technologien, sieht in Bitchat eine Möglichkeit, die Vision von finanziellem Austausch ohne zentrale Kontrolle voranzutreiben.

Jetzt von Bitcoin Hyper profitieren.

Bitcoin-Übertragungen über Bluetooth: Ein Durchbruch für dezentrales Geld

Die neueste Funktion der Messaging-App Bitchat ermöglicht es Nutzern, Bitcoin direkt von Smartphone zu Smartphone über Bluetooth zu senden, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Diese Innovation basiert auf den in der App integrierten Cashu-Wallets, die das Chaumian eCash-Protokoll nutzen. Cashu, ein auf Bitcoin und dem Lightning-Netzwerk basierendes System, erzeugt digitale "Token", die wie Bargeld funktionieren: Sie sind sofort verfügbar, anonym und können ohne ständige Verbindung zur Blockchain übertragen werden.

Ein zentrales Merkmal dieser Technologie ist die Möglichkeit, Bitcoin-Transaktionen ohne Internet zu initiieren. Der Sender übermittelt die Transaktion direkt über Bluetooth von Gerät zu Gerät. Sobald eines der Geräte wieder online ist, wird die Transaktion an das Bitcoin-Netzwerk weitergeleitet, um in der Blockchain bestätigt zu werden. Die Technologie ist dabei verschlüsselt und schützt somit die Daten der handelnden Parteien. Zudem ist die Funktion plattformübergreifend verfügbar, sodass sowohl Android- als auch iPhone-Nutzer Bitcoin über Bitchat senden und empfangen können.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren.