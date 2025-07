BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Einigung der Europäischen Union auf die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland begrüßt. "Das wird natürlich erheblichen Einfluss haben, auch auf das, was dann in Russland geschieht", sagte Merz nach einem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Nicusor Dan in Berlin.

Die EU hatte sich am Morgen auf das 18. Paket mit Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verständigt, nachdem die Slowakei ihre lange Blockade aufgegeben hatte. Merz dankte dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico dafür und sicherte ihm - wie zuvor auch schon die EU - zu, dass wirtschaftliche Nachteile für sein Land ausgeräumt würden. "Wir sind bereit, das hier auch gemeinsam zu lösen."/mfi/DP/men