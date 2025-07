Auch wenn der Juni nur noch ein hauchzartes Plus beisteuerte: Die Halbjahresbilanz 2025 kann sich sehen lassen. Genauer gesagt war die erste Jahreshälfte eine der besten in der 19-jährigen Geschichte des DWS Concept Platow Fonds. Auch wenn der Juni nur noch ein hauchzartes Plus beisteuerte: Die Halbjahresbilanz 2025 kann sich sehen lassen. Genauer gesagt war die erste Jahreshälfte eine der besten in der 19-jährigen Geschichte des DWS Concept Platow Fonds. Unbestrittenermaßen half, ähnlich wie während des noch etwas renditestärkeren ersten Halbjahrs 2019, dass die "Startrampe" nach einer vorherigen Schwächephase erniedrigt war. Denn wir erinnern uns: Noch zu Jahresbeginn war die Stimmung für deutsche Aktien nach mehreren Jahren Underperformance und einer darbenden Konjunktur trüb bis miserabel. Insbesondere im Vergleich zu den gehypten US-Titeln sah der Aktienmarkt der größten Volkswirtschaft des alten Kontinents wirklich alt aus. Doch so unverrückbar das Gesetz "USA hui, Deutschland pfui" zu Jahresbeginn noch schien, so abrupt und kraftvoll verkehrte es sich danach ins Gegenteil. Plötzlich, spätestens nach Neuwahlen, "Sondervermögen" und einer vertrauenszersetzenden US-Politik samt Dollarkursverfall, erkannten zunehmend mehr Investoren die (relative) Attraktivität Europas und Deutschlands. Ein "Geheimtipp" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...