FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung am Vortag hat der Dax zum Wochenschluss wieder etwas nachgegeben. Angesichts schwächelnder Kurse an der Wall Street fiel der deutsche Leitindex am Freitag um 0,33 Prozent auf 24.289,51 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete dies aber immer noch ein Plus von 0,14 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 31.098,37 Punkte

Risiken durch den Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) spielen weiterhin nur eine unterordnete Rolle. Bestimmende Themen bleiben der Megatrend Künstliche Intelligenz sowie die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft. Daran änderten auch pessimistischerer Geschäftsausblicke des Stahlkochers Salzgitter sowie des Chemiekonzerns Wacker Chemie wenig, denen die aktuelle Konjunkturunsicherheit das Leben schwer macht.

Zu Wochenbeginn hatte der Handelsstreit zwischen den USA und der EU die Aktienmärkte noch deutlicher belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump mit hohen Einfuhrzöllen gedroht hatte. Mittlerweile hat bei den Investoren aber ein gewisser Gewöhnungseffekt Einzug gehalten. Anleger setzen weiter auf Verhandlungslösungen. Sollte allerdings keine Einigung gefunden werden, könnte es an der Börse turbulent werden./la/he

DE0008469008, DE0008467416