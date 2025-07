Die MultiBank Group, das weltweit größte und am strengsten regulierte Finanzderivateinstitut, gibt bekannt, dass ihr mit Spannung erwarteter $MBG-Token am Tag seines offiziellen Token Generation Event (TGE) am 22. Juli 2025 neben MultiBank.io und Uniswap auch an zwei neuen großen globalen Kryptowährungsbörsen MEXC und Gate.io notiert wird.

Der $MBG-Token wird live gehen auf:

MultiBank.io

Gate.io

MEXC

Uniswap

Durch diese neue doppelte Notierung können Millionen von Nutzern beider Börsen mit ihren bestehenden Konten nahtlos auf $MBG zugreifen und damit handeln, wodurch eine sofortige Marktteilnahme bei der Einführung gewährleistet ist.

Nach dem erfolgreichen Abschluss von zwei Vorverkaufsrunden, in denen die MultiBank Group in Runde 1 sieben Millionen Token und in Runde 2 drei Millionen Token ausgegeben hat beide innerhalb weniger Minuten ausverkauft -, rückt nun das Token Generation Event (TGE) näher.

Naser Taher, Chairman und Gründer der MultiBank Group, erklärte: "Mit $MBG führen wir einen Utility-Token ein, der realen Wert, Transparenz und langfristiges Vertrauen bieten soll. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, traditionelle Finanzdienstleistungen auf globaler Ebene mit Blockchain zu verbinden."

Gestützt durch reale Vermögenswerte in Höhe von 29 Mrd. USD in den vier Säulen der MultiBank Group, darunter eine bahnbrechende Initiative zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), die in Zusammenarbeit mit MAG mit Luxusimmobilien im Wert von 3 Mrd. USD gestartet wurde und auf 10 Mrd. USD ausgeweitet werden soll, sowie integriert in ein robustes Finanzökosystem mit einem täglichen Handelsvolumen von über 35 Mrd. USD, wurde der $MBG-Token entwickelt, um echte Nützlichkeit, Transparenz und institutionelle Glaubwürdigkeit zu bieten. Dies ist ein Token mit Substanz, nicht Spekulation.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Website: token.multibankgroup.com

Telegram: t.me/MultiBank_io/1

Twitter: @multibank_io

Über die MultiBank Group:

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten. Mit über 2 Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern und einem täglichen Handelsvolumen von über 35 Mrd. USD bietet das Unternehmen eine breite Palette von Brokerage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Die Group ist bekannt für innovative Handelslösungen, strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen hervorragenden Kundenservice. Sie wird von mehr als 17 führenden Finanzbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Die preisgekrönten Plattformen bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 internationale Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Handel und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250718118436/de/

Contacts:

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191