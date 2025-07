DJ XETRA-SCHLUSS/Leichte Gewinnmitnahmen zu Wochenende

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Verlusten geschlossen. Die kleineren Aufschläge aus dem Eröffnungsgeschäft konnte der Index nicht halten, weil die Anleger vor dem Wochenende ein paar Gewinne mitnahmen. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 24.290 Punkten. Damit bleibt das Allzeithoch von 24.639 in Sichtweite. Die Helaba warnt aber, dass das Schlagzeilenrisiko angesichts des ungelösten Handelsstreits zwischen den USA und der EU erhöht bleibt.

Derweil kommt grundsätzlicher Rückenwind für die Börsen von der Berichtssaison. Nachdem rund ein Zehntel der Unternehmen im S&P-500 Zahlen vorgelegt hat, konnten laut der DZ Bank bislang alle Branchen im US-Leitindex im Durchschnitt bei Umsatz und insbesondere Gewinnen positiv überraschen. "Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die vorherrschenden Analystenschätzungen in den letzten Monaten sowohl für das vergangene als auch die beiden folgenden Quartale deutlich nach unten revidiert wurden", hieß es.

An den Terminmärkten waren am Mittag Index-Optionen auf die Indizes ausgelaufen, am Abend verfielen die Juli-Optionen auf die Einzelaktien, dieser "kleine" Juli-Verfallstermin bewegt die Märkte in der Regel aber nur relativ wenig. So auch dieses Mal.

In Deutschland ist mit Stahl weiter kaum Geld zu verdienen

Im DAX zogen Eon und Airbus um 1,1 bzw 0,5 Prozent an, Siemens Energy gaben 1,6 Prozent ab. Delivery Hero konnte zeitweise steile Gewinne nicht halten und schlossen nur 3,5 Prozent fester. Belastend wirkte ein Bloomberg-Artikel. Danach hat Anteilseigner Prosus den europäischen Wettbewerbsbehörden angeboten, den 27-Prozent-Anteil an Delivery Hero zu verkaufen, um auf diesem Weg grünes Licht für den Kauf von Just Eat Takeaway zu erhalten. Nach einer negativen Studie fielen SMA Solar 6,5 Prozent.

Salzgitter brachen um 20,8 Prozent ein. Nach den kräftigen Kursgewinnen der jüngsten Zeit sorgte eine Gewinnwarnung für lange Gesichter. Denn die Zulassung für Panzerstahl der Tochter Ilsenburger Grobblech hatte zuletzt massive Käufe ausgelöst und zu einem wahren Kursfeuerwerk geführt. Vieles davon dürfte nun mit der Erkenntnis ausgepreist werden, dass mit Stahl in Deutschland schwer Geld zu verdienen ist.

Salzgitter hat die Prognosen angepasst und erwartet nun ein Ergebnis vor Steuern bei minus 100 Millionen Euro bis bestenfalls ausgeglichen, zuvor lag die Bandbreite bei minus 100 Millionen bis plus 100 Millionen Euro. Thyssenkrupp fielen im Sog von Salzgitter um 1,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.289,51 -0,3% +22,4% DAX-Future 24.379,00 -0,4% +20,6% XDAX 24.287,64 -0,4% +22,8% MDAX 31.098,37 +0,3% +21,2% TecDAX 3.941,05 -0,4% +15,8% SDAX 18.030,81 -0,6% +32,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,63 -6 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 13 27 0 3.164,2 47,7 3.254,0 47,5 MDAX 27 21 2 607,5 29,0 563,8 24,8 TecDAX 13 15 2 779,4 16,7 799,3 16,0 SDAX 29 35 6 150,5 9,7 125,7 8,9 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

