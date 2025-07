DJ PTA-Adhoc: Auto.de AG: auto.de AG beschließt Einstellung des Geschäftsbetriebs - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Auto.de AG: auto.de AG beschließt Einstellung des Geschäftsbetriebs

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

Leipzig (pta000/18.07.2025/18:15 UTC+2)

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

AUTO.DE AG BESCHLIEßT EINSTELLUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS

Leipzig, 18. Juli 2025 - Der Vorstand der auto.de AG hat heute beschlossen, den bisherigen Geschäftsbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen und Restrukturierungsmaßnahmen, zu denen auch betriebsbedingte Kündigungen gehören, durchzuführen. Hintergrund dieser Entscheidung sind eine anhaltende fehlende Nachfrage sowie das Ausbleiben strategischer Alternativen zur Fortführung des operativen Geschäfts. Ferner plant die Gesellschaft die Veräußerung ihrer Assets. Eine strategische Neuausrichtung wurde noch nicht beschlossen. Die Liquidität der Gesellschaft ist trotz der Betriebseinstellung gesichert, sodass sämtliche Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Gläubigern ordnungsgemäß erfüllt werden können.

Kontakt / Mitteilende Person:

Michael Klemmer

corporate@auto.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Auto.de AG Thomaskirchhof 20 04109 Leipzig Deutschland Ansprechpartner: Michael Klemmer Tel.: +49 89 54 54 388 12 E-Mail: corporate@auto.de Website: www.auto.de ISIN(s): DE000A3E5EC4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1752855300336 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2025 12:15 ET (16:15 GMT)