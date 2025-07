© Foto: Michael Probst - AP

Trotz sinkender EZB-Zinsen steigen die Langfristzinsen in Europa stark an. Das treibt die Finanzierungskosten und gefährdet den Schuldenkurs - vor allem in Deutschland und Frankreich.Die Anleihemärkte geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht, und zwar ausgerechnet am langen Ende der Zinskurve. Die Renditen 30-jähriger französischer Staatsanleihen haben ein Niveau erreicht, das zuletzt während der Eurokrise 2011 zu sehen war. Auch die deutschen "Ultra-Longs" stehen kurz davor, die damaligen Ausschläge zu übertreffen. Ein gefährliches Signal für die Fiskalpolitik der Eurozone, denn geplant sind milliardenschwere Ausgaben für Rüstung, Infrastruktur und Subventionen. In Deutschland ist die …