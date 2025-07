Henry wird Amazfit-Produkte einsetzen, um seine Gesundheit, Regeneration und Leistung zu optimieren, während er in seine zehnte NFL-Saison startet

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), hat Derrick Henry, Running Back der Baltimore Ravens, als neuesten Elite-Athleten in seinem wachsenden Team von Markenbotschaftern vorgestellt. Henry, der für seine seltene Kombination aus Schnelligkeit und Kraft bekannt ist, wird Amazfit-Wearables einsetzen, um jede Phase seines Trainings, seiner Erholung und seines Schlafs zu optimieren, während er sich auf seine zehnte NFL-Saison vorbereitet.

Derrick Henry is the newest elite athlete to join Amazfit's growing roster of ambassadors.

Als einer der erfolgreichsten Running Backs seiner Generation hat Henry im Laufe seiner Karriere eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung zum NFL Offensive Player of the Year, zwei Rushing-Titel und fünf Pro Bowl-Nominierungen. Mit Amazfit als seinem offiziellen Partner für Smart Wearables wird der ehemalige Heisman-Gewinner fortschrittliche Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen in sein Trainingsprogramm und seine Erholungsroutine integrieren. Dazu wird er die leistungsorientierten Smartwatches, Fitness-Wearables und die Zepp-App von Amazfit nutzen.

"Im Laufe meiner Karriere ist es wichtig, mein Training und meine Erholung genau zu dokumentieren, damit mein Körper jeden Sonntag für die Herausforderungen auf dem Spielfeld bereit ist", erklärte Henry. "Amazfit und die T-Rex 3 bieten mir die erforderlichen Tools, um dies zu erreichen. Von der Überwachung meiner Herzfrequenz und Trainingsbelastung bis hin zur Sicherstellung einer angemessenen Erholung durch Schlaf- und Stressüberwachung diese Partnerschaft wird mir dabei helfen, Woche für Woche Spitzenleistungen zu erbringen."

Zu Beginn seiner zehnten NFL-Saison konzentriert sich Henry verstärkt auf die Optimierung seiner Gesundheit und Regeneration, um seine Dominanz auf dem Spielfeld weiter auszubauen. Nach einer der produktivsten Saisons seiner Karriere hat Henry in der Nebensaison mit dem Amazfit T-Rex 3 trainiert und damit wichtige Gesundheitsdaten, Erholungsindikatoren und die Schlafqualität überwacht. In Verbindung mit der Zepp-App kann er auf KI-gestützte Erkenntnisse zugreifen, seine Ernährung mit dem Food Log verfolgen und die brandneue BioCharge-Funktion nutzen, die Veränderungen der Körperenergie im Laufe des Tages misst. All dies soll ihm helfen, während der gesamten Saison Höchstleistungen zu erbringen.

"Derrick ist einer der angesehensten und fleißigsten Sportler der Gegenwart, und sein unermüdlicher Ehrgeiz, der Beste zu sein, spiegelt unsere Mission bei Amazfit wider, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir freuen uns, ihn bei seinen Trainingsvorbereitungen für die kommende Saison zu unterstützen und ihm wertvolle Einblicke zu geben, damit er seine beste Leistung abrufen kann", so Wayne Huang, Gründer und CEO von Zepp Health.

Henry ergänzt das wachsende Team der Amazfit-Sportbotschafter, zu dem bereits die Olympiasiegerin Gabby Thomas, die HYROX-Weltmeister Meg Jacoby und Hunter McIntyre, die Padel-Starspielerin Bea González, der Triathlet Morgan Pearson, der Langstreckenläufer Yemaneberhan "Yeman" Crippa und die WTA-Top-10-Tennisspielerin Jasmine Paolini gehören.

Amazfit engagiert sich weiterhin für eine ganzheitliche Gesundheit, indem es die vier Säulen des Wohlbefindens unterstützt: Fitness, Schlaf, Achtsamkeit und Ernährung. Ob es darum geht, den Fortschritt bei intensiven Trainingseinheiten zu verfolgen, die Erholung durch Erkenntnisse über Schlaf und Leistungsfähigkeit zu optimieren oder durch Stressüberwachung achtsam zu bleiben Amazfit bietet einen umfassenden Ansatz für die Gesundheit, der der Intensität von Weltklasseathleten wie Henry gerecht wird.

Entdecken Sie die gesamte Palette der intelligenten Wearables von Amazfit und erleben Sie Innovationen, die Leistung, Erholung und Präzision auf ein neues Niveau heben, unter www.amazfit.com.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit mit seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen bereitstellt, um den Nutzern beim Erreichen ihrer Wellnessziele zu helfen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

