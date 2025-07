Altcoin-Saison beginnt: Das ist die Experten-Strategie

Der Krypto-Markt ist nun wieder einmal auf dem Weg in die Altcoin-Saison, welcher schnelle Anleger nun noch zuvorkommen können. Was dabei zu beachten ist und wo jetzt die größten Chancen verborgen liegen, wollen wir hier näher analysieren.

Krypto-Markt wechselt in Altcoin-Saison

Viele Indikatoren verweisen nun darauf, dass die Altcoin-Saison bald beginnen wird. Unter anderem fällt die Bitcoin-Dominanz, der Altcoin-Season-Index steigt langsam, Ethereum entwickelt sich stärker als Bitcoin und das Sentiment der Anleger hat sich auch deutlich verbessert, wobei noch kein Extrempunkt erlangt wurde.

Gewöhnlich verlagern die Investoren im Zuge des Rebalancings dann ihre mit Bitcoin erzielten Gewinne bei einem abnehmenden Renditepotenzial zunehmend in die chancenreicheren Altcoins. Daher wurde historisch meist beobachtet, dass nach Ethereum andere Altcoins steigen.

https://twitter.com/cryptovelps/status/1946192572818612313

Danach wird sich Geld in die spekulativsten Kryptowährungen verlagert, welche von den Lowcaps und Memecoins repräsentiert werden, mit denen die verrücktesten Renditen von mehr als 1.000x möglich sind. Insgesamt dürfte der Bullenmarkt jetzt noch für mindestens 100 Tage laufen. Je nach persönlichen Präferenzen sollten die Chance und das Risiko angepasst werden.

Darüber hinaus sollten sich Anleger Gedanken über eine Exit-Strategie machen. Denn auch die höchsten Gewinne bringen nichts, wenn diese wieder aufgegeben werden. Nach Anstiegen können die Profite mit einem Trailing Stop oder Hedges mit Short-Positionen abgesichert werden, sofern man sich über die Haltefrist möglicherweise steuerliche Vorteile sichern will.

Vorschläge für die Strukturierung eines Krypto-Portfolios

Als Richtlinie kann man 50 bis 70 % des in Kryptowährungen deponierten Kapitals in Blue Chips wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Binance Smart Chain und Aptos investieren. Diese bilden als breit gestreute Infrastrukturinvestments eine solide Grundlage und haben aufgrund der höheren Etablierung eine etwas höhere Sicherheit als andere Kryptowährungen.

Weitere 20 bis 40 % können in Midcaps deponiert werden, zu denen vor allem Skalierungslösungen von führenden Layer-1-Chains wie Bitcoin und Ethereum zählen wie Arbitrum, Optimism, Polygon, Bitcoin Hyper und CORE. Die Tokenisierung wird vor allem von Ethereum, Solana, XRP, Arbitrum und Stellar vorangetrieben.

Portfolio-Aufteilung für Kryptowährungen

Darüber hinaus sollten einige der besten Coins der führenden Narrative des aktuellen Zyklus inkludiert werden. Derzeit zählen dazu vor allem KI, DeFi, Launchpads und Memecoins. So können ein paar führende DEXs wie Uniswap, Aerodrome Finance, Raydium und Jupiter, KI-Coins wie TAO, NEAR, ICP, RENDER, FIL, FET, IP und WLD sowie Launchpads wie VIRTUALS, PUMP und BONK ergänzt werden.

Aber auch Memecoins wie BONK, PUDGY und DOGE stellen Chancen dar. In die spekulativen Kryptowährungen wie vor allem Memetoken sollte hingegen nicht mehr als 10 % investiert werden, da diese besonders volatil sind und teilweise nicht einmal einen Nutzen haben. Weil es sich laut einigen dieses Mal um einen Memecoin-Superzyklus handelt, könnte der Anteil gegebenenfalls auf 15 % erhöht werden, wobei man eher nützliche Memetoken mit aktiver Community, positivem Sentiment und wachsender Viralität wählen sollte.

Ist Bitcoin Hyper nun der beste Altcoin?

Geht man nach der Viralität, so dürfte es sich bei Bitcoin Hyper um eines der heißesten neuesten Projekte des Krypto-Marktes handeln. Denn es verspricht, Bitcoin mit einem Funktionalitätsupgrade in ein dezentrales Ökosystem für unterschiedlichste Kryptosektoren zu verwandeln.

Dafür soll zunächst die Technologie erweitert werden, was mithilfe der Solana Virtual Machine geschieht. Diese nutzt einer der skalierbarsten Blockchains, die über 1,2 Mio. TPS und eine Latenz von weniger als 100 ms erreicht. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass sie sogar eine unendliche Skalierbarkeit und mit Hardwarebeschleunigung die größte Bandbreite und mit unter die höchste Geschwindigkeit bietet.

Damit wird Bitcoin nicht nur als potenzielle Weltleitwährung wieder attraktiver. Ebenso sind Hochleistungsanwendungen möglich. Dabei wird Bitcoin unmittelbar in das Ökosystem eingebunden und kann in dezentralen Anwendungen für etwa die Erzielung von passiven Krypto-Einkommen genutzt werden.

Damit kann die hohe Liquidität von Bitcoin sinnvoll genutzt, anstelle nur in einem passiven Wertspeicher verwahrt zu werden. All dies kann das Wachstum des Web3 beflügeln und die Bedeutung von Bitcoin steigern. Wer sich dem anschließen will, kann dies nun über den Vorverkauf tun, der bereits 3,45 Mio. USD eingeworben hat.

Für die nächsten 56 Minuten können die HYPER-Coins für 0,0123 USD gekauft werden, welche sich als unmittelbarer Profiteur dieser Entwicklung positionieren. Frühe Anleger bekommen für ihren Vertrauensvorschuss noch eine fast unglaubliche Staking-Rendite von 265 % pro Jahr, die jedoch vermutlich nur noch wenige Wochen so hoch bleiben wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.