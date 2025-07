USA verabschiedet revolutionäre Krypto-Gesetze: GENIUS Act sorgt für Durchbruch

Dieser MEGA-Erfolg für Bitcoin, Stablecoins & Co. ist gerade in den USA erreicht worden und könnte jetzt für eine mehr als positive Entwicklung in den kommenden Monaten sorgen. Die Krypto-Week in den USA läuft auf Hochtouren und scheint am Ende mit einem positiven Ergebnis für Investoren und dezentrale Enthusiasten zu enden. Nach anfänglichen Rückschlägen haben die republikanischen Unterhändler und sogar US-Präsident Donald Trump einen Verhandlungserfolg erzielen können.

Dreifacher Gesetzespaket-Erfolg trotz anfänglicher Blockade

Die Krypto-Week in den USA läuft auf Hochtouren und scheint am Ende mit einem positiven Ergebnis für Investoren und dezentrale Enthusiasten zu enden. Noch zu Anfang der Woche wurden im Repräsentantenhaus mehrere Vorschläge zum Thema Kryptowährungen überraschend gekippt. In der Schlussabstimmung stimmten 13 Republikaner mit den Demokraten, was zu einer Abstimmung von 196 zu 223 und zur Blockierung des Verfahrensantrags führte. Mit betroffen von dieser Regelung war unter anderem der GENIUS-Act, der enorm wichtig für die weitere Adaption von Stablecoins in den USA ist.

Doch inzwischen haben die republikanischen Unterhändler und sogar US-Präsident Donald Trump einen Verhandlungserfolg erzielen können und eine Reihe von Gesetzen in einer neuen Abstimmung verabschieden können. Neben dem GENIUS-Act für die Deregulierung von Stablecoins sind der Anti-CBDC Surveillance State Act und der CLARITY Act dabei. Ersterer zielt darauf ab, dass es der Notenbank Fed verboten wird, in Zukunft eine digitale Währung zu testen, geschweige denn auf den Markt zu bringen. Der dritte Gesetzentwurf (CLARITY Act) soll dafür sorgen, dass Kryptobörsen transparenter reguliert und Kundenvermögen vom Betriebsvermögen für den Fall einer Insolvenz getrennt werden.

Trump persönlich für Krypto-Gesetze - trotz Kritik

Trump selbst hatte sich für die Verabschiedung des Gesetzes mehrfach in die Debatte eingeschaltet. Vor der ersten Abstimmung hatte der Präsident auf Social-Media verlauten lassen: "Der GENIUS Act wird unsere großartige Nation Lichtjahre vor China, Europa und allen anderen bringen, die unentwegt versuchen, aufzuholen, es aber einfach nicht schaffen. Digitale Vermögenswerte sind die ZUKUNFT und wir haben einen großen Vorsprung! Die erste Abstimmung findet heute Nachmittag statt (ALLE REPUBLIKANER SOLLTEN MIT JA STIMMEN!)." Den GENIUS Act wird Trump auch demnächst selbst durch seine Unterschrift gültig machen.

Allerdings regt sich auch einiger Widerstand gegen die Gesetze der Republikaner, obwohl in der zweiten Abstimmung sogar einige Demokraten für die jeweiligen Vorschläge votiert haben. Besonders die kalifornische Abgeordnete Maxine Waters stach zuletzt mit ihrer Aufforderung hervor, alle Gesetzentwürfe abzulehnen. Von ihr hieß es: "Die von den Republikanern in Erwägung gezogenen Krypto-Gesetze werden riesige Schlupflöcher in unseren Bundesfinanzgesetzen schaffen, die Verbraucher und Investoren im Namen der Innovation gefährden."

