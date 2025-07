Bitcoin-Modell prognostiziert: Kurs könnte 2025 auf 258.000 USD explodieren

Erst kürzlich hat der Bitcoin ein neues Rekordhoch bei 123.000 US-Dollar erreicht, doch es stellt sich die Frage: Wie kann es jetzt weitergehen? Ein beliebtes Modell gibt Aufschluss darüber und offenbart einen möglicherweise massiven Kursanstieg beim Bitcoin. Die Bitcoin Power Law sagt voraus, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis zum Jahresende einen Kurs von 112.000 US-Dollar bis 258.000 US-Dollar erreichen wird.

Bitcoin Power Law prognostiziert massiven Kursanstieg

Die Bitcoin Power Law sagt voraus, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis zum Jahresende einen Kurs von 112.000 US-Dollar bis 258.000 US-Dollar erreichen wird. Diese Berechnung geschieht auf Basis von Potenzgesetzen und geht ursprünglich auf die Arbeit des Physikers Giovanni Santostasi zurück. Der Bitcoin-Analyst 'apsk32' schrieb in diesem Zusammenhang auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass er angesichts der Bitcoin Power Law und der Vorhersage für das Jahr 2025 keine Bitcoins unterhalb von 300.000 US-Dollar verkaufen würde.

Gleichzeitig verwies der Experte darauf, dass der Höhepunkt des aktuellen Bullruns bereits in den kommenden Monaten erreicht werden könnte. Diese Annahme basiert auf dem 4-Jahres-Zyklus beim Bitcoin. Diese Marke von 300.000 US-Dollar soll erst in ein paar Jahren erreicht werden, was die langfristige Perspektive für Bitcoin-Investoren äußerst optimistisch erscheinen lässt.

Experten von Bitwise sehen Bitcoin bei 200.000 USD

Übrigens sagt nicht nur die Bitcoin Power Law ein steigendes Kursniveau bei der Mutter aller Kryptowährungen voraus. Auch die Experten von Bitwise äußerten sich optimistisch. Konkret sprachen die Experten des Vermögensverwalters davon, dass sich die institutionelle Akzeptanz im weiteren Jahresverlauf positiv auf den Bitcoin auswirken dürfte. Besonders die Käufe von ETFs und Unternehmen sollen sich stark auf die Nachfrage niederschlagen.

Darüber hinaus erwartet Bitwise, dass sich eine abnehmende Inflation und eine Lockerung der Geldpolitik in den USA als positiv für die weitere Kursentwicklung erweisen dürften. Hier hatte es zuletzt insbesondere aus dem Weißen Haus klare Signale an die Fed gegeben. In diesem Kontext rechnet Bitwise damit, dass der Bitcoin bis zum Jahresende ein Kursniveau von satten 200.000 US-Dollar erreichen kann.

Bitcoin Hyper Presale: Neue Chancen für BTC-Investoren

Doch wer bullisch für den Bitcoin ist, der sollte nicht nur auf den Coin selbst setzen. Tatsächlich gibt es ein neues BTC-bezogenes Projekt, das Anlegern jetzt wirklich enorme Chancen eröffnet. So bietet das Bitcoin Hyper Projekt für Anleger die Möglichkeit von der Weiterentwicklung des Bitcoins und des Ökosystems zu profitieren. Denn durch eine Layer-II-Applikation soll es nun möglich werden Staking, Lending & vieles mehr zu betreiben. Das würde eine deutliche Erweiterung der bisherigen Funktionen bei BTC bedeuten.

Möglich gemacht wird dies durch Bitcoin Hyper, da das Projekt auf die Solana Virtual Machine setzt. Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Umfeld möglich gemacht. Im Zielsystem werden die Coins als synthetische Tokens dargestellt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems eingesetzt werden können. Deutliches Interesse von Investoren zeigt sich vonseiten der Investoren übrigens bereits im Presale. Hier hat das Projekt satte 2,7 Millionen US-Dollar binnen kurzer Zeit einsammeln können und täglich werden es mehr.

