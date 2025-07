Krypto-Experte warnt: Bull Run beginnt - Abwarten wird jetzt teuer

Während manche Investoren nach der ersten Korrektur nun ins Zögern gekommen sind, läuft die Phase des Bull Runs nun laut der Einschätzung des Krypto-Experten Ran Neuner an. Der Krypto-Markt bricht aus seiner monatelangen Seitwärtsphase aus und die Dynamik geht erst richtig los. Warum das so ist und worauf Anleger achten sollten, zeigt die aktuelle Marktanalyse.

Krypto-Markt geht in aggressive Phase über

Der Krypto-Experte und Moderator Ran Neuner hat in seiner neuesten Analyse hervorgehoben, dass der Krypto-Markt inzwischen aus seiner monatelangen Seitwärtsphase ausbricht und die Dynamik erst richtig losgeht. Dies führt er unter anderem auf das Golden Cross bei dem ETH/BTC-Verhältnis zurück, welches in der Vergangenheit für massive Kursanstiege gesorgt hätte. Aber auch das institutionelle Interesse an Ethereum mit den Rekordzuflüssen bei den Ethereum-Spot-ETFs in Höhe von bis zu 700 Mio. USD und die ETH-Treasury-Unternehmen wie Bitmine und Sharplink sowie Peter Thiels Ethereum-Strategie hält er für außerordentlich bullisch.

Auch die Schwäche des US-Dollar-Index und die neuen US-Gesetze wie Clarity Act, Genius Act und Anti-CBDC Act schätzt er förderlich ein. Zudem verweist Neuner auf Trumps Vorhaben, die 401(k)-Pensionsversicherungen für Kryptowährungen zu öffnen. Somit könnte bald jede Menge Kapital in diese strömen. Die günstigere Bewertung von Ethereum mit einem Abstand von 25 bis 30 % vom Allzeithoch von 5.000 USD hält er im Vergleich zu Bitcoins Überschreiten des alten Rekordhochs um 73 % als deutlich chancenreicher.

Expertenempfehlung: Jetzt handeln statt abwarten

Aus all diesen Gründen sei es auch nicht mehr Zeit, um sich gemütlich zurückzulehnen, da sich der Krypto-Markt jetzt schnell bewegen wird. Dennoch warnte Neuner auch davor, dass es zu Rücksetzern kommt, auf welche sich die Anleger einstellen sollten. Allerdings sollten sie laut ihm dann nicht in Panik geraten, da diese Dips gute Kaufgelegenheiten darstellen. Sofern man jetzt passiv ist, muss man später teurer einsteigen.

Daher läuft den Anlegern die Zeit davon, während der Bullenmarkt in Gange kommt. Dennoch sollten Investoren nicht alles sofort kaufen und FOMO entwickeln. Idealerweise warten sie laut Neuner die nächsten Rücksetzer ab und können dann gezielt investieren. Bei den Altcoins sollen Anleger auch Solana, Avalanche, Injective und weitere ins Auge nehmen. Allerdings sollten sie bei den Microcaps weniger aktiv sein und sich stattdessen auf solide Projekte mit institutionellem Interesse fokussieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.