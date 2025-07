DOGE-News: Dogecoin schreibt als erster Memecoin erneut Geschichte!

Wieder einmal konnte der berühmte Hunde-Memecoin Dogecoin Geschichte schreiben. All dies deutet darauf hin, dass trotz der hohen vollständig verwässert Marktkapitalisierung von rund 32 Mrd. USD noch weiteres Steigerungspotenzial möglich ist. Erfahren Sie nun alles über die wichtigsten Entwicklungen von Dogecoin und was in der nächsten Zeit zu erwarten ist.

DOGE ist erster Memetoken für ein Memecoin-Treasury-Unternehmen

Als der Hype um die Krypto-Treasury-Unternehmen nach dem Erfolg von Strategy Inc. auch das Interesse anderer Aktiengesellschaften auf sich gezogen hat, haben sich sogar manche mit DOGE auch den Memecoins gewidmet.

Bereits im November des vergangenen Jahres hat das auf Cannabis spezialisierte Unternehmen Cannabis Sativa Inc. im Zuge der Dogecoin-Treasury-Strategie den Namen in Dogecoin Cash Inc. gerändert.

JUST IN: Bit Origin (NASDAQ: BTOG) to raise up to $500M to buy Dogecoin, becoming first U.S.-listed company to adopt $DOGE as core treasury asset. BitOrigin Dogecoin pic.twitter.com/vPjjqfaSph - CryptoAlert (@SatoshiWatch) July 17, 2025

Darüber hinaus wurde von diesem das Tochterunternehmen Dogecoin Treasury Inc. für eine Dogecoin-Treasury-Strategie und ein Dogecoin Protocol gegründet. Künftig sollen auch Tools und Infrastrukturlösungen für die Chain entwickelt werden. Ebenso wurde von diesem MEME Coins Inc. gegründet sowie 2 Mrd. DOG auf der Binance Smart Chain als Derivat erworben.

Zudem wurde von Bit Origin Ltd. ankündigt, 500 Mio. USD in Dogecoin zu investieren, wobei 400 Mio. USD über Aktien und 100 Mio. USD über Wandelanleihen finanziert werden sollen. Dabei soll DOGE ebenfalls ein Kernbestandteil der Schatzkammer des Unternehmens sein. Als Gründe dafür führten dieses die schnelle Abwicklung, die hohe Adoption und eine mögliche Integration in der X-App an. Schon jetzt wurden 15 Mio. USD investiert.

Dogecoin-ETF wird bald eingeführt

Mittlerweile ist der Shiba Inu Kabosu zu einem Kult geworden, welcher später noch viele andere führende Memecoins inspiriert hat. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass auch voraussichtlich einer der ersten Memetoken-ETFs für Dogecoin genehmigt wird.

Bereits jetzt mehren sich die Antragsteller, wobei nach Bitwise Asset Management ebenso Grayscale, 21Shares sowie Rex Shares & Osprey Funds hinzugekommen sind. Während Grayscale seine bereits für institutionelle Kunden verfügbaren Dogecoin Trust in einen ETF umwandeln will, handelt es sich bei den anderen um Neuanträge.

54 ALTCOIN ETFS WAITING FOR APPROVAL FROM THE SEC pic.twitter.com/Bu7156v8yl - Giannis Andreou (@gandreou007) July 18, 2025

Nach Einschätzung der Nutzer der dezentralen Wettplattform Polymarket liegt die Chance für die Zulassung eines Dogecoin-ETFs in diesem Jahr bei 82 %, wobei der Wert seit Januar von 27 % deutlich gestiegen. Bloomberg setzt die Wahrscheinlichkeit sogar bei 90 % an. Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung bezüglich der Regulationen der US-Regierung zurückzuführen.

Zudem handelt es sich bei Dogecoin nicht um den einzigen Memecoin, für welchen ETF-Anträge gestellt wurden. Darüber hinaus sind es auch Bonk, Pudgy Penguins, Trump und Melania, was verdeutlicht, dass sich die Memecoins immer stärker etablieren. Dadurch könnte bald noch mehr Liquidität in den Sektor fließen und weitere Anstiege begünstigen.

Bitcoin Hyper könnte nächster Memecoin mit ETF werden

Angesichts des einzigartigen Nutzens des Memecoins Bitcoin Hyper wäre es nicht verwunderlich, wenn eines Tages auch für diesen ein ETF erscheinen wird. Denn ähnlich wie bei dem Vorbild Dogecoin entsteht um diesen ein ganzes Ökosystem, welches allerdings nicht wie DOGE einfach den Bitcoin-Code durch Hardforks kopiert, sondern direkt auf Bitcoin aufbaut - was nicht einmal Dogecoin zu bieten hat.

Darüber hinaus unterscheidet sich Bitcoin Hyper von den alten Bitcoin-Skalierungslösungen vor allem dadurch, dass er sich mit Solana die fortschrittliche Technologie der skalierbarsten Chain zunutze macht. Diese ist dank einer Hardwarebeschleunigung im Unterschied zu anderen Blockchains theoretisch unendlich skalierbar.

Bitcoin kann daher auch alle anderen Kryptosektoren erobern, wobei sich die Transaktionen praktisch sofort und mit Gebühren von weniger als 1 Cent durchführen lassen. Damit könnte BTC auch seine Stellung als Weltleitwährung einnehmen, wie es bereits von Larry Fink von BlackRock als mögliche Alternative für den US-Dollar entsinnt wurde.

Während Bitcoin wegen der höheren Gebühren und niedrigen Geschwindigkeit eher zu einem Wertspeicher geworden ist. Kann er mithilfe von Bitcoin Hyper seiner wahren Berufung gerecht werden und seinen ursprünglichen Nutzen sogar um ein Vielfaches steigern, was sich nicht nur durch Megatrends wie Tokenisierung, KIs und Memecoins positiv bemerkbar machen kann.

Wer sich nun beeilt, erwirbt möglicher noch einige der heiß begehrten HYPER-Coins über den Vorverkauf vor der Markteinführung. Über das Fundraising wurden bis dato bereits 3,47 Mio. USD eingenommen. Interessierte können die Token für weniger als 2 Tage für 0,01232 USD kaufen, wobei der Verkaufspreis alle 48 Stunden erhöht wird.

Längerfristig orientierte Anleger können ihren HYPER-Bestand durch das Staking und ein passives Einkommen in Höhe von 264 % pro Jahr maximieren. Bisher wurden schon 198,74 Mio. HYPER eingesetzt, was den Verkaufsdruck bei der Listung reduziert und somit leichter steilere Anstiege ermöglicht.

