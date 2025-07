The Coca-Cola Company hat heute bekannt gegeben, dass Luisa Ortega mit Wirkung zum 1. September President der Geschäftseinheit Europa wird. Sie tritt die Nachfolge von Nikos Koumettis an, der nach 25 Jahren im Unternehmen 2026 in den Ruhestand treten wird.

Koumettis wird bis zum 28. Februar 2026 als Senior Advisor im Unternehmen verbleiben. Er wird außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd., einem unternehmenseigenen Abfüller in Indien, werden.

Ortega kam 2019 zu Coca-Cola und ist derzeit als President der Geschäftseinheit Afrika tätig. In dieser Funktion leitet sie ein komplexes Unternehmen, das in 54 Märkten tätig ist. Koumettis leitet die operative Einheit Europa seit ihrer Gründung im Jahr 2021.

"Luisa hat bei der Leitung unseres Afrikageschäfts hervorragende Arbeit geleistet, wo unser System weiterhin umfangreiche Investitionen tätigt, um die wachsenden Märkte auf dem Kontinent zu bedienen", erklärte Henrique Braun, Executive Vice President und Chief Operating Officer der Coca-Cola Company. "Als Leiterin für Europa wird sie umfangreiche internationale Erfahrung in eine unserer größten und wichtigsten Geschäftseinheiten einbringen."

Das Unternehmen bedankte sich bei Koumettis für seine zahlreichen Beiträge. "Nikos ist seit vielen Jahren ein geschätzter Kollege und hat maßgeblich zur Stärkung unseres Europageschäfts beigetragen", erklärte Braun. "Nikos ist seit vielen Jahren ein geschätzter Kollege und hat maßgeblich zur Stärkung unseres Europageschäfts beigetragen."

Ortega wird in ihrer neuen Funktion weiterhin an Herrn Braun berichten. Ortegas Nachfolger in Afrika wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über Nikos Koumettis

Der 60-jährige Koumettis trat 2001 bei Coca-Cola ein. Im Laufe seiner Karriere leitete er die Geschäfte in über 100 Ländern und konzentrierte sich dabei stets auf die Erzielung starker Geschäftsergebnisse und die Förderung von Talenten.

Zu seinen ersten Positionen im Unternehmen gehörten die des Geschäftsbereichsleiters für Kanada, des Geschäftsbereichsleiters für die Adria und den Balkan sowie des General Managers für die Region Südöstliches Mittelmeer mit Zuständigkeit für Griechenland und Zypern. Er spielte eine führende Rolle bei mehreren Innovationen, darunter die Einführung der Marke Sprite Zero im Jahr 2002, die ihren Ursprung in Griechenland hat.

Koumettis war von 2011 bis 2016 als President des Geschäftsbereichs Mittel- und Südeuropa tätig. Von 2016 bis 2018 war er President des Geschäftsbereichs Mittel- und Osteuropa des Unternehmens. Im Jahr 2016 gründete und leitete er den Global Franchise Leadership Council des Unternehmens, um die Entwicklung globaler Kompetenzen im Bereich General Management und Franchising zu fördern.

Im Jahr 2019 wurde Koumettis zum Group President für Europa, den Nahen Osten und Afrika ernannt und war damit für sechs Geschäftsbereiche von Westeuropa über Russland bis hin zum südlichen Afrika verantwortlich. Er wurde 2021 President der Geschäftseinheit Europa, als das aktuelle Geschäftsmodell des Unternehmens eingeführt wurde.

Koumettis ist ein überzeugter Verfechter zweckorientierter Unternehmensführung und war 2019 einer der Hauptinitiatoren der Veröffentlichung des Unternehmensleitbilds: "To Refresh the World and Make a Difference" (Die Welt erneuern und etwas bewegen).

Im Laufe seiner Karriere leitete Koumettis Projekte, die mit den höchsten internen Auszeichnungen des Unternehmens geehrt wurden, darunter der renommierte Woodruff Cup, den Europa für das Jahr 2023 gewann.

Vor seiner Tätigkeit bei Coca-Cola war Koumettis in verschiedenen Marketingfunktionen bei Kraft Jacobs Suchard, im Vertrieb bei Elgeka, einem großen griechischen Vertriebsunternehmen, sowie in kaufmännischen und logistischen Funktionen bei Papastratos S.A./Philip Morris, dem größten Tabakunternehmen Griechenlands, tätig.

Nach dem Übergang im September wird Koumettis weiterhin den Global Franchise Leadership Council mitleiten.

Über Luisa Ortega

Die 55-jährige Ortega kam 2019 als Vice President und General Manager des General Manager des Geschäftsbereichs Südlateinamerika zu Coca-Cola. Später wurde sie zur Deputy President und anschließend zur President von Südlateinamerika ernannt. Im Jahr 2021 wurde sie President der neu geschaffenen Zentralzone der Geschäftseinheit Lateinamerika.

Sie übernahm ihre Aufgaben als President der Geschäftseinheit Afrika im Jahr 2023.

Vor ihrer Tätigkeit bei Coca-Cola war Ortega mehr als 14 Jahre lang bei SC Johnson in verschiedenen Funktionen in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Sie war als General Manager für die Region Westeuropa tätig und zuvor Global Head des Geschäftsbereichs Insektizide. Sie war auch bei Endesa tätig, einem Versorgungsunternehmen, das hauptsächlich Spanien und Portugal beliefert.

Ortega stammt aus Spanien und verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universidad Pontificia Comillas und einen MBA der IESE Business School, beide in Spanien. Darüber hinaus hat sie am Advanced Management Program der Harvard Business School teilgenommen.

