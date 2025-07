Kryptomarkt erlebt Altcoin-Rallye: Ethereum, XRP und Cardano mit starken Zuwächsen

Der Kryptowährungsmarkt zeigt deutliche Anzeichen einer Verschiebung zugunsten der Altcoins. Während Bitcoin nach seinem neuen Allzeithoch bei 123.091 US-Dollar in einer Konsolidierungsphase zwischen 117.000 und 120.000 US-Dollar verharrt, wenden sich Investoren verstärkt alternativen Kryptowährungen zu. Der Altcoin-Season-Index ist erstmals seit längerer Zeit auf 50 Punkte geklettert, während führende Altcoins wie Ethereum, XRP und Cardano zweistellige Kursgewinne verbuchen können. Diese Entwicklung deutet auf einen möglichen größeren Altcoin-Boom hin.

Marktdaten signalisieren Beginn der Altcoin-Season

Der Aufstieg des Altcoin-Season-Index auf 50 Punkte stellt eine bedeutende Änderung der Marktstimmung dar. Dieser Index, der auf einer Skala von 0 bis 100 misst, ob sich der Markt in einer Bitcoin- oder Altcoin-Phase befindet, stand noch vor wenigen Tagen deutlich unter 25 Punkten, was einer klaren Bitcoin-Dominanz entsprach. Gleichzeitig ist die Gesamtmarktkapitalisierung aller Altcoins innerhalb des letzten Monats von 1 Billion auf 1,48 Billionen US-Dollar gestiegen - ein Zuwachs von 480 Milliarden US-Dollar.

Der Fear & Greed Index, ein wichtiger Stimmungsindikator im Kryptomarkt, zeigt ebenfalls einen deutlichen Aufwärtstrend. Von unter 50 Punkten Ende Juni ist er auf aktuell 71 Punkte in den Bereich der "Gier" gestiegen. Diese Marktindikatoren bestätigen das historische Muster, dass Anleger nach einem Bitcoin-Allzeithoch dazu neigen, ihr Kapital in Altcoins umzuschichten, um dort potenziell höhere Renditen zu erzielen.

Starke Performance führender Altcoins

Ethereum als größter Altcoin zeigt eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Von 2.500 US-Dollar stieg der ETH-Kurs auf über 3.500 US-Dollar und steht aktuell bei 3.620 US-Dollar - dem höchsten Wert seit Jahresbeginn. Dies entspricht einem Monatsplus von über 40 Prozent, wobei allein heute ein weiterer Zuwachs von 5 Prozent verzeichnet wurde.

Noch beeindruckender präsentiert sich XRP mit einem Monatsplus von 60 Prozent. Der Ripple-Coin explodierte heute um weitere 10 Prozent und erreichte mit 3,65 US-Dollar den höchsten Stand seit der Allzeithoch-Rallye von 2018. Auch Cardano (ADA) konnte mit einem Kursanstieg von 12 Prozent in den letzten 24 Stunden überzeugen und kletterte auf einen monatlichen Höchststand von 0,87 US-Dollar. Besonders stark zeigten sich zudem Meme-Coins wie PENGU (Pudgy Penguins) mit einem Plus von 220 Prozent und BONK (Solana) mit über 150 Prozent Wertzuwachs im Monatsvergleich.

