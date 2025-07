Trump-Politik könnte Bitcoin und Kryptowährungen zu neuen Höhen katapultieren

US-Präsident Donald Trump hat beim Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder für deutliche Kurssprünge gesorgt. Doch sollte sich dieses Gerücht als wahr erweisen, dann könnten Kryptowährungen womöglich ein weiteres Mal massiv explodieren. Donald Trump hat im Vorfeld seiner Amtszeit selbst angekündigt, der Krypto-freundlichste Präsident der USA werden zu wollen. Dafür hat er bereits einige Gesetze erlassen, die zur Deregulierung der Branche beitragen, und die strategische BTC-Reserve etabliert. Doch der Republikaner will noch mehr tun und könnte mit seinem nächsten Vorschlag die Krypto-Preise ein weiteres Mal explodieren lassen.

Krypto-Investitionen in US-Rentensystem geplant

Wie die Financial Times in Berufung auf interne Quellen berichtet, könnte Donald Trump kurz davorstehen, eine Durchführungsverordnung zu verzeichnen, die es Amerikanern erlaubt, in Kryptowährungen im Rahmen ihrer 401K-Rentenpläne zu investieren. Im Mai war bereits eine Regelung der Biden-Regierung aufgehoben worden, die die Investition in Kryptowährungen massiv eingeschränkt hatte. Die endgültige Zulassung für 401Ks wäre der nächste Schritt.

Dies würde bedeuten, dass sich das billionenschwere Rentensystem der USA in Zukunft womöglich auch auf Bitcoin & Co., stützen könnte. Dies würde laut Experten massive Zuflüsse und womöglich eine Kursexplosion bei den verschiedenen Projekten zur Folge haben. Vom Weißen Haus hieß es dazu selbst: "Präsident Trump ist entschlossen, den Wohlstand der Amerikaner wiederherzustellen und ihre wirtschaftliche Zukunft zu sichern." Ein konkretes Statement, ob es tatsächlich bald eine Durchführungsverordnung geben könnte, gab es nicht.

Trumps Unternehmen setzen selbst auf Kryptowährungen

Übrigens investiert Trump auch selbst zuletzt massiv in Kryptowährungen, über seine verschiedenen Unternehmen. So hat etwa Trump Media & Technology in diesem Jahr eine Registrierungserklärung (Form S-3) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) abgegeben. Laut diesem Papier will das Unternehmen bis zu 12 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf verschiedenster Wertpapiere aufnehmen. Damit kann der Konzern nun nicht nur Stammaktien, sondern auch Vorzüge, Optionen und andere Wertpapierinstrumente ausgeben.

Vom Unternehmen hieß es dazu offiziell: "Wir werden weiterhin unsere Bitcoin-Strategie umsetzen, einschließlich der Erwägung weiterer Kapitalerhöhungen, um Bitcoin und bitcoin-bezogene Produkte zu erwerben, wenn es die Marktbedingungen erlauben." Allerdings war die Kapitalerhöhung mit der Fußnote versehen, dass etwaige Gelder daraus auch für den allgemeinen Geschäftsablauf der Holding verwendet werden können. Einige Kritiker sehen darin übrigens ein Finanzierungsmodell für Trumps Social-Media-Plattform Social Truth, die der hauptsächliche operative Bestandteil der Trump Media & Technology Holding ist und seit Jahren deutliche Verluste schreibt.

Bitcoin Hyper Presale als innovative Investment-Alternative

Allerdings bietet jetzt nicht nur der Bitcoin Chancen, sondern auch ein Projekt, mit dem die Mutter aller Kryptowährungen auf das nächste Level gehoben werden kann. Konkret ist die Rede vom Bitcoin Hyper Projekt. Hierbei handelt es sich um eine Art Layer-II-Applikation, die versucht, den Bitcoin in die Welt des Web3 zu bringen. Konkret wird dafür die Solana Virtual Machine verwendet, sodass Nutzer des BTC-Ökosystems vollen Zugang zu allen Funktionen der Solana-Blockchain haben. Das ermöglicht nicht nur sehr schnelle Zahlungen, sondern außerdem Staking, Lending und vieles mehr.

Bitcoin-Investoren können also bald nicht nur von Kursgewinnen bei der Mutter aller Kryptowährungen profitieren, sondern haben zusätzlich die Chance, auf neuen Wegen Renditen zu erwirtschaften. Eine technologisch lang ersehnte Weiterentwicklung für das BTC-Netzwerk, was für einen potenziellen Erfolg des Bitcoin Hyper Projektes spricht. Dementsprechend prognostizieren KI-Modelle wie ChatGPT & Co. Chancen auf massive Wertsteigerungen bei dem Coin, sobald er offiziell gelistet ist. Bereits jetzt erfreut sich Bitcoin Hyper enorm großer Beliebtheit. Im Presale hat das Projekt binnen kurzer Zeit mehr als 2,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei täglich neue Gelder hinzukommen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

