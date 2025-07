Die städtischen Verkehrsbetriebe EMT Valencia haben 84 neue Stadtbusse bei MAN Truck & Bus bestellt - darunter 57 rein elektrische Lion's City 12 E und 27 Hybrid-Gelenkbusse. Die Auslieferung an die spanische Küstenstadt soll ab Ende 2026 schrittweise erfolgen. Nach Angaben von MAN handelt es sich um den bislang größten Elektrobus-Auftrag des Nutzfahrzeugherstellers in Spanien. "Das ist ein großartiger Erfolg. In Valencia sind wie in vielen anderen ...

