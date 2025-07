Die französiche Spieleschmiede Ubisoft befindet sich seit geraumer Zeit im Krisenmodus. Nun soll es eine neu Organisation richten, in der die wichtigsten Marken des Konzerns vereint werden, namentlich Assassin's Creed, Rainbow Six und Far Cry. Der chinesische Partner Tencent beteiligt sich mit 1,16 Milliarden Euro, die Stimmrechte verbleiben jedoch bei Ubisoft. Geleitet werden soll das neue Studio ...

