Lucid Group: Lucid, Nuro und Uber arbeiten gemeinsam an einem autonomen Robotaxi-Programm der nächsten Generation

Uber will innerhalb von sechs Jahren mindestens 20.000 Lucid-Fahrzeuge, die mit dem Nuro Driver ausgestattet sind, in

Dutzenden von Märkten auf der ganzen Welt einsetzen, wobei der erste Start in einer großen US-Stadt im nächsten Jahr erfolgen soll.

SAN FRANCISCO, MOUNTAIN VIEW, Kalifornien und NEWARK, Kalifornien, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Nuro, Inc. ("Nuro"), und Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) ("Uber") kündigten heute ein globales Premium-Robotaxi-Programm der nächsten Generation an, das exklusiv für die Uber-Fahrdienstplattform entwickelt wurde.

Es wird erwartet, dass der neue Robotaxi-Service im Laufe des nächsten Jahres in einer US-Großstadt an den Start gehen wird. Er kombiniert die branchenführende softwaredefinierte Fahrzeugarchitektur des Lucid Gravity, die Skalierbarkeit und bewährte Leistungsfähigkeit des autonomen Nuro Driver Level 4-Systems sowie das ausgedehnte globale Netzwerk und das dynamische Flottenmanagement von Uber und bietet so ein vollständig integriertes Robotaxi-Erlebnis, das auf Komfort, Sicherheit und Größe ausgelegt ist.

Uber will innerhalb von sechs Jahren mindestens 20.000 mit dem Nuro Driver ausgestattete Lucid-Fahrzeuge einsetzen. Die Fahrzeuge befinden sich im Besitz von Uber oder seinen Flottenpartnern und werden von diesen betrieben und den Fahrern ausschließlich über die Uber-Plattform zur Verfügung gestellt. Der erste Lucid-Nuro-Robotaxi-Prototyp fährt bereits autonom auf einem geschlossenen Rundkurs auf dem Testgelände von Nuro in Las Vegas.

Im Rahmen der Vertiefung der Beziehungen zu den beiden Partnern plant Uber Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar sowohl in Nuro als auch in Lucid.

"Autonome Fahrzeuge haben ein enormes Potenzial, unsere Städte zum Besseren zu verändern", sagte Dara Khosrowshahi, Geschäftsführer von Uber. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nuro und Lucid bei diesem neuen Robotaxi-Programm, das speziell für die Uber-Plattform entwickelt wurde, um die Magie des autonomen Fahrens für mehr Menschen auf der ganzen Welt sicher zu machen."

"Diese Investition von Uber ist ein weiterer Beweis dafür, dass Lucids vollständig redundante zonale Architektur und die hochleistungsfähige Plattform ideal für autonome Fahrzeuge und unsere branchenführende Reichweite und geräumigen, gut ausgestatteten Innenräume ideal für Ridesharing sind", sagte Marc Winterhoff, Interim-Geschäftsführer bei Lucid. "Dies ist der Beginn unseres Weges, unsere Innovations- und Technologieführerschaft auf diesen Multi-Billionen-Dollar-Markt auszuweiten."

"Wir glauben, dass diese Partnerschaft zeigen wird, was möglich ist, wenn bewährte AV-Technologie auf reale Größenordnungen trifft", sagte Jiajun Zhu, Mitbegründer und Geschäftsführer von Nuro. "Nuro hat fast ein Jahrzehnt damit verbracht, ein KI-gestütztes autonomes System zu entwickeln, das sicher, skalierbar und fahrzeugunabhängig ist und sich in fünf Jahren fahrerloser Einsätze in mehreren Städten und Bundesstaaten der USA bewährt hat. Durch die Kombination unserer selbstfahrenden Technologie mit der fortschrittlichen Fahrzeugarchitektur von Lucid und der globalen Plattform von Uber sind wir stolz darauf, einen Robotaxi-Service zu ermöglichen, der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreichen wird."

Entwickelt für Erfolg: Hohe Anlagenauslastung, günstige Betriebskosten, bewährte Sicherheit und globale Skalierbarkeit

Das Robotaxi wird die fortschrittliche Technologieplattform von Lucid Gravity, die redundante Elektro- und Steuerungsarchitektur und die große Reichweite nutzen, die zusammen eine ideale Voraussetzung für den Einsatz in einem skalierbaren Robotaxi-Angebot darstellen. Die Autonomie wird ermöglicht durch den Nuro Driver - das Level-4-Selbstfahrsystem von Nuro -, das Hardware in Automobilqualität und KI-gestützte Selbstfahrsoftware kombiniert, die auf Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz im großen Maßstab ausgelegt ist. Die erforderliche Hardware wird nahtlos in den Lucid Gravity am Lucid-Fließband integriert und erhält anschließend die Software von Nuro, wenn das Fahrzeug von Uber in Betrieb genommen wird.

Mit Niederlassungen in 70 Ländern und durchschnittlich 34 Millionen Fahrten pro Tag verfügt die Uber-Plattform über die nötige Größe, um die Vorteile selbstfahrender Fahrzeuge den Menschen überall zugänglich zu machen. Die von der EPA geschätzte größere Reichweite des Lucid Gravity von 450 Meilen bedeutet weniger häufige Ausfallzeiten zum Aufladen, was die Kosten minimiert und die Verfügbarkeit des Fahrzeugs maximiert. Der Nuro Driver, der dem Lucid Gravity einen autonomen Betrieb der Stufe 4 ermöglichen wird, integriert ein durchgängiges KI-Modell mit Sicherheitsvorkehrungen für Präzision und Zuverlässigkeit. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue Umgebungen, Funktionen und Fahrzeugplattformen und verkürzt die Einsatzzeiten.

Nuro wird die Entwicklung und Validierung eines umfassenden Sicherheitskonzepts für Dutzende von Kategorien leiten, das Simulationen, Tests auf geschlossenen Strecken und überwachte Tests auf der Straße umfasst, um zu überprüfen, ob das Robotaxi sicher funktioniert.

Informationen zu Uber

Uber hat es sich zur Aufgabe gemacht, Möglichkeiten durch Bewegung zu schaffen. Wir haben 2010 damit begonnen, ein einfaches Problem zu lösen: Wie erhalten Sie auf Knopfdruck Zugang zu einem Fahrzeug? Mehr als 61 Milliarden Fahrten später entwickeln wir Produkte, die die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Uber verändert die Art und Weise, wie sich Menschen, Lebensmittel und Dinge durch die Städte bewegen, und ist eine Plattform, die der Welt neue Möglichkeiten eröffnet.

Informationen zur Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt konzentriert. Der preisgekrönte Lucid Air und der neue Lucid Gravity bieten klassenbeste Leistung, ausgeklügeltes Design, viel Platz im Innenraum und unübertroffene Energieeffizienz. Lucid montiert beide Fahrzeuge in seiner hochmodernen, vertikal integrierten Fabrik in Arizona. Mit seiner branchenführenden Technologie und seinen Innovationen treibt Lucid den Stand der Technik in der EV-Technologie zum Nutzen aller voran.

Informationen zu Nuro

Nuro ist ein amerikanisches Unternehmen für selbstfahrende Technologien, das sich zum Ziel gesetzt hat, autonomes Fahren für alle zugänglich zu machen. Das 2016 gegründete Unternehmen Nuro entwickelt den skalierbarsten Treiber der Welt und kombiniert modernste KI mit Hardware in Automobilqualität. Nuro lizenziert seine Kerntechnologie, den Nuro Driver, für eine breite Palette von Anwendungen, von Robotaxis und kommerziellen Flotten bis hin zu Fahrzeugen in Privatbesitz. Mit einer Technologie, die sich in jahrelangen Einsätzen für selbstfahrende Autos bewährt hat, bietet Nuro den Automobilherstellern und Mobilitätsplattformen einen klaren Weg zu AVs im kommerziellen Maßstab - und damit zu einer sichereren, reichhaltigeren und stärker vernetzten Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "sollen", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "anstreben", "anvisieren", "fortsetzen", "könnten", "können", "dürfen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Lucids Erwartungen in Bezug auf den Zeitplan, die Prioritäten und die Schwerpunktbereiche der strategischen Partnerschaft, die Anzahl der einzusetzenden Fahrzeuge, die geplante Investition von Uber und die Expansion in den Markt für autonomes Fahren. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Investoren nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Teil II, Punkt 1A des Quartalsberichts von Lucid auf Formblatt 10-Q für das am 31. März 2025 abgeschlossene Quartal sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird, erläutert werden. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern werden. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Lucid zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

