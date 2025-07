Krypto-Analyst schockt: Memecoin-Strategie schlägt Bluechips um Längen

Obwohl viele Memecoins nicht einmal einen Nutzen haben, halten sie sich weiterhin bei den Kryptotrends an der Spitze. Deswegen erwarten auch einige Krypto-Analysten, dass es erst der Anfang des Memetoken-Sektors ist und dieser in der nächsten Zeit sogar andere Sektoren übertreffen wird. Welche Daten dies belegen und worauf sich Investoren laut ihnen einstellen sollten sowie welches nun die heißesten Memecoins sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Memecoins sind im Bullenmarkt wieder beliebt

Während einige die Memecoins schon für tot erklärt haben, wie es früher auch häufiger bei Bitcoin der Fall war, bis sich dieser zu einem der am höchsten bewerten Assets der Welt entwickelt hat, steigen sie jetzt erneut wie der Phoenix aus der Asche. Auch nun werden sie nach dem Anbruch der Altcoin-Saison wieder verstärkt in den Fokus genommen.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Dead-Cat-Bounce. Stattdessen kommen die Memecoins mit jeder Reinkarnation sogar noch stärker und etablierter zurück, als dies zuvor der Fall war, sodass sie sich zunehmend zu einem ernstzunehmenden Kryptosektor entwickelt haben.

Sentiment der Kryptoinvestoren | Quelle: Dexu.ai

Allein über die vergangenen 30 Tage konnten die Memecoins laut CoinMarketCap ihre Marktkapitalisierung um durchschnittlich 42,20 % auf 77,37 Mrd. USD und ihr Volumen und 186,25 % auf 15,81 Mrd. USD steigern. Mit diesem Handelsvolumen belegen sie Platz 16 der Kryptosektoren. Bei den DEXs waren es laut Blockworks Research zuletzt beim Volumen sogar annähernd 80 %.

Zudem konnten sie über die vergangenen 30 Tage ihren Mindshare von 6,2 % auf heute 9,3 % steigern. Ebenso lässt sich dies an dem Sentiment der Anleger erkennen, da diese derzeit bei vielen Memecoins am besten ist. So führt derzeit Dogecoin mit 0,69 %, während Bonk auf dem 4. Platz 0,52 % und Pengu auf der 10 0,35 % erhält.

Jetzt frühzeitig ersten NCT-Memecoin entdecken!

Krypto-Analyst rechnet mit Bewertung des Memecoin-Sektors von 1 Bio. USD

Aus all diesen Gründen haben sich auch die Einschätzungen der Krypto-Analysten über die letzte Zeit gewandelt. Viele Entwickler haben sich dann selbst in diesem Bereich engagiert und so wurden viele Launchpads auf diversen Blockchains erstellt.

Memecoins haben auch viele namhafte Unterstützer gefunden, wie David Gokhshtein, der allein auf X auf 810.357 Follower kommt. Ihm hätte man damals erzählt, dass Memecoins wie Dogecoin wertlos wären. Er war hingegen schon früh ein Unterstützer von Memetoken wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB). Aber auch von Bitcoin-Memecoins wie DOG und Ethereum-Memetoken ist er ein Fan.

They told me $DOGE was a joke. Said memes were worthless.



Now the meme economy's closing in on a $100B market cap - and it's just getting started.



By the top of this cycle, it's hitting $1T. - David Gokhshtein (@davidgokhshtein) July 19, 2025

Memetoken hätte laut ihm nun schon wieder fast eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. USD erreicht. Jedoch sieht er darin erst den Anfang und bis zum Top dieses Zyklus rechnet er noch mit 1 Bio. USD.

Er ging sogar noch einen Schritt weiter und prognostiziert, dass die Memecoin-Ökonomie den gesamten Altcoin-Markt übernehmen wird. Als Grund dafür führte er an, dass die Memetoken die Massen in die Kryptoindustrie bringen. Ähnlich schätzt es auch der Krypto-Analyst Murad Mahmudov ein, welcher in ihnen die treibende Kraft des nächsten Bullenmarktes sieht.

Jetzt innovativen Memetoken nicht verpassen!

Snorter Bot ermöglicht mit Memecoins höhere Gewinne

Insbesondere bei den volatilen Memecoins kommt schnell Emotionalität ins Spiel, was vor allem auf die hohe Volatilität und den Zeitdruck zurückzuführen ist. Hohe Gewinne und Verluste können jedoch schnell zu Gier und Angst führen, welche die Wahrscheinlichkeit von nachhaltigen Profiten reduzieren.

Deswegen werden die Handelsroboter im Memecoin-Sektor immer beliebter, wobei sie laut Blockworks Research sogar bei einigen DEXs wie Raydium schon mehr als 80 % des Handelsvolumens ausmachen. Zurückzuführen ist dies aber auch noch auf einige weitere Vorteile, welche mit ihnen verbunden sind.

Insbesondere der Snorter Bot sticht mit seinem einzigartigen Angebot aus der Masse hervor und stellt seine Konkurrenz eindrucksvoll in den Schatten. Denn die Entwickler haben mithilfe einer eigenen Solana-Node und eines RPC-Zugangs den schnellsten und günstigsten Handelsroboter entwickelt.

Durch das Halten des SNORT-Coins können die Handelsgebühren auf 0,85 % reduziert werden. Ebenso werden damit die erweiterten Funktionen freigeschaltet. Zu diesen zählen Copy-Trading, Sniping, Betrugsfilter, MEV-Schutz, Cross-Chain-Handel und Risikoverwaltungstools. Zudem sollen Trading-Wettbewerbe veranstaltet werden.

All dies positioniert Snorter als mehr als nur einen einfallslosen und inhaltslose Memecoins. Stattdessen verspricht er einzigartige Vorteile und einen großen Nutzen für Memetoken-Trader auf einem attraktiven Wachstumsmarkt, welcher für die höchsten Renditen der sowieso schon tendenziell profitableren Kryptoindustrie bekannt ist.

Snorter trifft aktuell den Zeitgeist und konnte daher auch mit dem Fundraising zügig über 2 Mio. USD einnehmen. Angesichts des Bullenmarktes und des Nutzens könnte das Verkaufstempo bald so schnell steigen, wie es für den Memecoin-Sektor typisch ist. Daher könnten viele zu spät kommen, wenn sie sich nun nicht beeilen.

Für weniger als 2 Tage werden die SNORT-Coins in der aktuellen Vorverkaufsphase rabattiert für 0,0987 USD offeriert. Da der Preis in diesem Intervall erhöht wird, lohnt sich ein früher Einstieg mehr. Aber auch die Staking-Rendite fällt zu Beginn eines Presales in der Regel höher aus, wobei die Zinsen derzeit noch bei 193 % pro Jahr liegen.

Jetzt Snorter entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.