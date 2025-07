Bitcoin-Kurs im Leerlauf: Vorsicht! Wahrscheinlich passiert jetzt das!

Nach dem letzten Allzeithoch scheint bei Bitcoin der Schwung verloren zu sein. So pendelt BTC nur noch vor sich hin, während sich die Anzeichen für die nächste Entwicklung mehreren. Welche dies sind und worauf sie hindeuten, erfahren Sie jetzt hier.

Bitcoin-Kurs verliert an Schwung und könnte bald korrigieren

Durch die jüngste Rally konnte der Bitcoin-Kurs bis an das obere Ende des Trendkanals bei rund 123,62 USD steigen, woraufhin es bei den Tradern zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Dann hat der TD Indicator ebenfalls im Tageschart eine 9 ausgebildet, welche in der Regel ein Top signalisiert und zumindest zu einer kleinen Gegenbewegung führt, die zwar schon teilweise erfolgt ist, aber auch noch weiteres Abwärtspotenzial beinhaltet.

Zudem war der RSI mit einem Wert von 71,58 gerade eben in der überkauften Zone. Dies ist umso verheerender, da der Indikator somit schon die zweite bärische Divergenz im Tageschart ausgebildet hat. Diese Muster wird außerdem von dem OBV und dem Momentum widergespiegelt, sodass auch das bullische Volumen und der Schwung geringer sind.

Bitcoin-Kurs | Quelle: Tradingview

Im 4-Stunden-Chart scheint sich ein asymmetrisches Doppeltop zu bilden. Sollte der Bitcoin-Kurs nun die Marke von rund 116.763 USD unterschreiten, wird noch einmal bedeutende Liquidität freigesetzt. Dann könnte die Korrektur noch einmal bis auf 110.000 bis 102.600 USD gehen, wo neue Käufer in den Markt strömen sollten.

Für eine Wiederaufnahme des Bullenmarktes müsste Bitcoin jetzt zunächst einmal den VWAP bei aktuell 118.968 USD überschreiten. Derzeit sind auf der Oberseite jedoch einige Verkaufsorders positioniert, welche sich erst einmal belastend in den Weg stellen. All dies deutet tendenziell zumindest auf eine kleinere Korrektur bis in die besagte Zone hin, bevor die Rally wieder aufgenommen wird.

Jetzt Utility-Coin als Safe Hafen kaufen!

Bitcoin ist bereits 600 % gestiegen

Bitcoin wird als digitales Gold vor allem während der riskanteren Marktphasen gekauft, ähnlich wie es bei den sicheren Häfen der traditionellen Finanzmärkte der Fall ist. Deshalb konnte sich BTC auch seit dem Tief im Jahr 2023 deutlich besser als viele andere Kryptowährungen entwickeln.

Ablesen lässt sich dies an der Bitcoin-Dominanz, welche zuletzt bis auf annähernd 64 % gestiegen und mittlerweile auf 61,1 % gefallen ist. Denn längerfristig orientierte Investoren kaufen vor allem während Bodenphasen nach einer stärkeren Korrektur.

Bitcoin-Dominanz | Quelle: CMC

Wenn Sie nun einen Anteil von 50 % ihres Krypto-Portfolios in Bitcoin investieren und dieser schon um 600 % gestiegen ist, während die Altcoins im besten Falle nur unverändert blieben, könnte der Bitcoin-Anteil schon auf 87,5 % kommen.

Damit müsste 37,5 % des Portfolios während des Rebalancings umgeschichtet werden, was dann tendenziell in die Altcoins mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis verlagert wird. Dies lässt sich auch an der Entwicklung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin, dem Altcoin-Season-Index und weiteren Indikatoren erkennen.

Zwar ist tendenziell auch bei Bitcoin noch mit weiteren Anstiegen zu rechnen, jedoch dürften sich die Altcoins indessen etwas besser entwickeln. In diesem Jahr könnten sogar noch Bitcoin-Kurse von 150.000 und sogar 250.000 USD gesehen werden.

https://twitter.com/TokenTideCrypto/status/1946388295703036206

Bis Mitte September wird der Krypto-Markt von der globalen Geldmenge M2, dem institutionellen Interesse, dem rapide sinkenden Angebot und einer höheren Nachfrage als die Emissionsmenge angetrieben.

Da noch weitere Regierungen, Zentralbanken und mehr kaufen, kann der Bullenmarkt sogar noch deutlich länger anhalten als es der bisherige Vierjahreszyklus prognostiziert, was bis Oktober wäre. Stärkere Korrekturen bis mindestens Mitte September stellen derzeit gute Nachkaufgelegenheiten dar.

Jetzt besonders nützlichen Coin nicht verpassen!

Bitcoin Hyper bietet jetzt ein größeres Potenzial

Wer seine Bitcoin-Gewinne nun umschichtet, um die Rendite zu maximieren, könnte in Bitcoin Hyper eine optimale Mischung aus Etablierung und Innovation sowie somit Sicherheit und Chance erhalten. Denn es handelt sich um eine Bitcoin-Skalierungslösung, welche unmittelbar auf der Basisschicht aufbaut und aus BTC ein funktionales Asset macht, um diesen auch in anderen Kryptosektoren zum Marktführer zu machen.

Dies könnte Bitcoin auch mithilfe der enormen Liquidität tun, welche derzeit auf 2,34 Bio. USD kommt. Durch die Ergänzung von Bitcoin Hyper mit der SVM lässt sich BTC künftig mit mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde, einer Verzögerung von nur 100 ms und fast kostenlosen Gebühren übertragen. Damit kann Bitcoin auch leichter seiner Rolle als Weltleitwährung gerecht werden, wie es von dem BlackRock-Geschäftsführer entsinnt wurde.

Bitcoin Hyper ermöglicht durch das technologische Upgrade unter anderem Smart Contracts, dApps, Tokenlaunches, NFTs und vieles mehr. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, dass die von dem HYPER-Team unterstützten Entwickler Angebote aus unterschiedlichsten Kryptosektoren bereitstellen, die etwa über Lending und Liquidity Farming die Bitcoin-Rendite mit passiven Einkommen noch zusätzlich steigern.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Bitcoin Hyper gerade viral geht und die Analysten außerordentlich bullische Prognosen jenseits von 10x aufstellen. Dies wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass die skalierbarste Chain mit der liquidesten und sichersten Blockchain fusioniert. Somit muss die enorme Liquidität nicht passiv herumlegen, sondern kann den nächsten Mega-Wachstumszyklus antreiben.

Wer sich dieser Entwicklung frühzeitig anschließen und somit die Renditeaussichten verbessern will, kann dies nur noch für kurze Zeit über den Vorverkauf tun. Da das Verkaufstempo wegen des großen Wertversprechens, des schnell schwindenden Angebotes und der sich verschlechternden Konditionen weiter zunimmt, gibt es nun keine Zeit mehr zu verlieren. Für die nächsten 28 Stunden werden die HYPER-Coins noch für 0,012325 USD angeboten.

Nach Bitcoin nicht Bitcoin Hyper verpassen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.