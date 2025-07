Essen (ots) -Sonnenschein, erfrischendes Wasser und glückliche Gesichter: Zahlreiche Badelustige erfrischten sich zur offiziellen Eröffnung des Werksschwimmbads am Samstag, 19. Juli, im strahlend blauen Pool der Kokerei Zollverein. Täglich von 12 bis 20 Uhr lädt das Schwimmbad bis Dienstag, 26. August, bei freiem Eintritt zum Baden, Abkühlen und Sonnen ein. Es misst 12 x 5 x 2,40 Meter, besteht aus zwei aneinander geschweißten Überseecontainern und fasst rund 130.000 Liter Wasser.Bis 1993 wurde auf der Kokerei Zollverein bei über 1.000 Grad Celsius Kohle zu Koks gebacken, heute herrschen dort kühle Wassertemperaturen. Bis Dienstag, 26. August, heißt es sechs Wochen lang: Badesachen einpacken und rein ins kühle Nass - täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet und kostenlos! Dabei ist das Werksschwimmbad mehr als ein Freibad: 2001 wurde es als Kunstwerk von den Künstlern Dirk Paschke und Daniel Milohnic gefertigt und steht sinnbildlich für den Strukturwandel im Ruhrgebiet. "Das Werksschwimmbad ist weltweit einzigartig", erklärt Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. "Es ist ein lebendiger Treffpunkt für Menschen aus dem Quartier, der gesamten Region und weit darüber hinaus. Ich freue mich auf Wochen voller Sommerlaune - und natürlich ganz besonders auf den legendären Arschbomben-Contest!"Splash! Boom! Bang! - Der Arschbomben-Contest 2025Rund um das Kunstwerk sind weitere sommerliche Aktionen geplant - ein Kult-Highlight steht bereits fest: Am Samstag, 23. August, entscheidet eine Jury beim beliebten Arschbomben-Contest, wer mit dem stilvollsten Sprung ins kühle Nass überzeugt. Eine Anmeldung ist ganz unkompliziert direkt am Tag vor Ort möglich.Abtauchen im Becken, eintauchen in die GeschichteWer an heißen Tagen im Werksschwimmbad eine Abkühlung sucht, steht auf historischem Boden: Genau hier, auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei Zollverein, wurde einst unter extremen Bedingungen gearbeitet - bei Hitze, Lärm und unter Volldampf. Der Denkmalpfad Kokerei macht diesen Wandel auf eindrucksvolle Weise sichtbar. Nur wenige Schritte vom Schwimmbecken entfernt eröffnen sich Besucherinnen und Besuchern neue Perspektiven auf die industrielle Vergangenheit des UNESCO-Welterbes. Besonders lohnenswert ist ein Rundgang durch die neu eröffneten Stationen, die seit Juni 2025 Teil des Denkmalpfads sind: der begehbare Kokskohlenturm 2, die Station "Abkühlen" an der Löschgleishalle sowie das spektakulär inszenierte Ensemble "Fuchs und Schornstein" mit animierter LED-Lichtführung.Geführte Touren vermitteln anschaulich, wie die Arbeitswelt auf der ehemals größten Zentralkokerei Europas funktionierte - und schlagen zugleich den Bogen in die Gegenwart.Mehr unter https://www.zollverein.de/kokereiMehr Barrierefreiheit: Schwimmspaß für alleDie Stiftung Zollverein setzt sich dafür ein, das Werksschwimmbad und den Arschbomben-Contest inklusiver zu gestalten. Kunst und Kultur sollen für alle Menschen zugänglich sein. Dafür müssen Badegäste in der Lage sein, selbstständig - das bedeutet, ohne eine Hilfsperson - über eine Badeleiter in das Schwimmbecken hinein- und herauszukommen. Das Schwimmbecken ist 2,40 Meter tief und daher ausschließlich für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer geeignet. Nichtschwimmerinnen und -schwimmer dürfen das Becken nicht betreten - auch nicht mit Schwimmhilfen. Bitte beachten Sie außerdem: Der Zugang zur Poolebene erfolgt ausschließlich über eine Treppe. Ein ebenerdiger Zugang ist leider nicht möglich, sodass gegebenenfalls Unterstützung durch eine Begleitperson nötig sein kann. Fragen zur inklusiven Nutzung des Werksschwimmbads können an die E-Mail-Adresse inklusion@zollverein.de gerichtet werden.WerksschwimmbadOrt: Zugang Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, EssenTermin: Dienstag,15.07., bis Dienstag, 26.08.2025, täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr**bei schlechtem Wetter geschlossenVeranstalterin: Stiftung ZollvereinEintritt: freiSplash! Boom! Bang! - Arschbomben-Contest auf ZollvereinOrt: Werksschwimmbad, Zugang Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, EssenTermin: Samstag, 23.08.2025, 12:00-18:00 UhrVeranstalterin: Stiftung Zollverein und Kreisjugendwerk der AWO EssenEintritt: freiÜber die Stiftung ZollvereinDie Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen zu bewahren sowie zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit knapp 1,7 Mio. Besuchern jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort. www.zollverein.dePressekontakt:Leitung Kommunikation und MarketingMarkus PließnigTel.: +49 201 24681-120Mobil: +49 173 399 48 72E-Mail: markus.pliessnig@zollverein.deStiftung ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenDie offizielle Webseite: zollverein.deFacebook: facebook.com/UnescoWelterbeZollvereinInstagram: instagram.com/zeche_zollverein/LinkedIn: www.linkedin.com/company/stiftung-zollvereinOriginal-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112586/6080011