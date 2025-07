ETFs ermöglichen auch mit kleinen Beträgen eine breite Streuung, die sich langfristig zu einem großen Vermögen und zu einem hohen Zusatzeinkommen kumulieren können."Das Leben ist wie ein Schneeball. Das Wichtigste ist viel feuchter Schnee und ein richtig langer Hügel", heißt es in der gleichnamigen Warren-Buffett-Biographie, die auf über 1.150 Seiten das Leben und die Investment-Philosophie des Investors beschreibt. Was im Leben hinsichtlich Bildung, Beziehungen, Beruf und Partner gilt, trifft auch an der Börse zu. Unsere Aktivitäten summieren sich im Laufe des Lebens und können sich so mit hoher "Rendite" auszahlen. Vor allem am Aktienmarkt sind ein langfristiger Anlagehorizont, was auch …