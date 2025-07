Mit einer milliardenschweren Fabrik will FMC in Sachsen-Anhalt energieeffiziente Speicherchips produzieren - und dadurch Europas Abhängigkeit von ausländischen Tech-Riesen verringern. Das Dresdner Startup FMC plant den Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Deutschland - genauer gesagt in Sülzetal nahe Magdeburg. Wie das Handelsblatt berichtet, wird derzeit eine Absichtserklärung mit dem Land Sachsen-Anhalt vorbereitet. Das Ziel bestehe darin, die europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...