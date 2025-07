Krypto-Meilenstein: Marktkapitalisierung knackt erstmals 4-Billionen-Dollar-Schwelle

Der Kryptomarkt erlebt derzeit einen Höhenflug, wie ihn selbst Optimisten kaum für möglich gehalten hätten. Nachdem Bitcoin Anfang der Woche ein neues Allzeithoch von 123.000 Dollar erreicht hat, ziehen nun auch zahlreiche Altcoins kräftig nach. Die Folge ist, dass die gesamte Marktkapitalisierung aller auf Plattformen wie CoinMarketCap gelisteten Kryptowährungen erstmals in der Geschichte auf die Marke von 4 Billionen US-Dollar steigt. Während die einen Sorge haben, dass nach der steilen Rallye eine heftige Korrektur folgt, deutet alles darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte.

Historische Entwicklung erreicht neuen Rekordwert

Der Anstieg ist nicht nur beeindruckend, sondern auch einmalig. Noch vor 15 Jahren wurden erstmals reale Güter mit Bitcoin bezahlt. Damals lag der Kurs bei weit weniger als einem Cent. Seitdem hat sich viel getan. Bitcoin wurde zur Leitwährung, Ethereum zur Grundlage für DeFi und unzählige Altcoins kamen auf den Markt. Noch vor 5 Jahren hat man den Kryptomarkt in erster Linie mit Kriminalität in Verbindung gebracht, heute wird er von der Wall Street als größte Chance wahrgenommen.

Noch im letzten Jahr hinkten viele Altcoins der Bitcoin-Performance deutlich hinterher. Doch aktuell beginnt sich das Blatt zu wenden. Ethereum klettert konsequent höher und läutet damit eine mögliche neue Altcoin Season ein. In dieser euphorischen Phase steigt die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes auf ein neues Allzeithoch von 4 Billionen US-Dollar. Experten zeigen auf, dass sich im Hintergrund gerade sehr viel tut, was Ethereum weiter in die Höhe treiben dürfte und das dürfte wiederum dazu führen, dass auch Altcoins noch höher steigen.

Vergleich mit anderen Anlageklassen zeigt weiteres Potenzial

Mit einer Bewertung in Billionenhöhe stellt sich für viele Anleger die Frage, ob das obere Ende der Fahnenstange erreicht ist. In diesen Größenordnungen braucht es massive Kapitalzuflüsse, um die Marktkapitalisierung weiter zu steigern. Doch der Blick auf andere Anlageklassen zeigt, dass der Weg nach oben noch lange nicht endet.

Nvidia, aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt, bringt allein eine Bewertung von über 4,2 Billionen Dollar auf die Waage. Das ist mehr als der gesamte Kryptomarkt. Und Gold liegt mit über 22 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung sogar noch weit darüber. Viele Analysten erwarten, dass Bitcoin mittelfristig Gold überholen wird, was einen Kurs in Millionenhöhe voraussetzen würde. Eine Entwicklung, von der auch Bitcoin Hyper stark profitieren könnte.

Bitcoin Hyper Presale verzeichnet enormes Interesse

Während sich Bitcoin im Billionenbereich bewegt und auch Ethereum diese Marke knacken könnte, bieten kleinere Coins wie Bitcoin Hyper aktuell noch ganz andere Chancen. Das Projekt bringt eine eigene Layer-2-Lösung auf Basis von Solana, mit der Bitcoin erstmals DeFi-fähig gemacht werden soll. Nutzer können ihre BTC auf die neue Hyper Chain bridgen und dort Staking, Lending oder Yield Farming nutzen und von allen Vorteilen des Solana-Ökosystems profitieren.

Der zugehörige Token HYPER befindet sich noch im Vorverkauf und das Interesse ist schon jetzt enorm. Über 3,3 Millionen Dollar wurden investiert, bevor der Coin überhaupt an den Börsen notiert ist. Schon im Presale finden regelmäßig Preiserhöhungen statt, die frühen Käufern erste Buchgewinne einbringen. Analysten erwarten, dass der Kurs nach dem Listing aufgrund der hohen Nachfrage und des einzigartigen Konzepts schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.