Verzicht auf täglichen Kaffee: Millionenvermögen durch Bitcoin-Investment möglich

Manchmal können kleine Veränderungen eine große Auswirkung im Leben haben. Dies trifft beispielsweise auch auf Ihren Kaffeekonsum zu. Wie viel Sie genau verdient hätten, wenn Sie auf diesen verzichtet und stattdessen das Geld in Bitcoin investiert hätten, zeigt eine detaillierte Analyse über 15 Jahre hinweg. Die Ergebnisse sind beeindruckend und verdeutlichen das immense Potenzial kleiner, regelmäßiger Investitionen.

Kaffeekonsum versus Bitcoin-Investment: Eine 15-Jahres-Analyse

Viele kaufen sich auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee, welcher nur wenige Euros kostet. Dennoch können sich diese Beträge schnell summieren und zu einem größeren Vermögen anwachsen, insbesondere, wenn Sie Ihr Geld stattdessen in Bitcoin investiert hätten. Betrachtet man einmal den Zeitraum seit der ersten Listung von BTC an der Kryptobörse Mt. Gox im Jahr 2010 bis heute, so gehen wir montags bis freitags von jeweils 1 Coffee-to-Go aus, was somit 225 pro Jahr nach Abzug von 30 Urlaubs- und 5 Krankheitstagen ist.

Über einen Zeitraum von 15 Jahren hätten Sie 8.387,68 USD nicht in Kaffee, sondern in Bitcoin investiert und 7.696,23 BTC erworben. Diese kommen mittlerweile angesichts eines Bitcoin-Preises von 118.268 USD auf einen Wert von 910.207.730 USD. Aber auch ein späterer Einstieg ab 2015 hätte Ihnen für 6.045,87 USD insgesamt 3,11 BTC für heute umgerechnet 367.814 USD eingebracht. Selbst ein Start nach 2020 hätte für 3.460,31 USD noch 0,12 BTC ergeben, die heute einen Wert von 14.192 USD haben.

Verschiedene Einstiegszeitpunkte zeigen konstante Profitabilität

Natürlich könnte man meinen, dass die enormen Gewinne vor allem auf die hohen Renditen zu Beginn zurückzuführen sind. Allerdings zeigt die Analyse, dass auch spätere Einstiegszeitpunkte beträchtliche Gewinne ermöglicht hätten. Mit einem Start nach 2020 hätte man immerhin noch einen Gewinn in Höhe von 10.731,69 USD und eine Rendite von 310,14 % erzielt.

Die Berechnung berücksichtigt dabei die jährliche Inflation des Kaffees, wobei die Jahresersparnisse jeweils am 31. Dezember investiert wurden. Dies verdeutlicht, dass auch kleine, regelmäßige Verzichte große finanzielle Auswirkungen haben können. Zudem finden Frugalisten noch weiteres Einsparpotenzial, was noch höhere Gewinne ermöglicht hätte.

