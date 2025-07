Krypto-Rallye erreicht Höhepunkt: Experte gibt Kaufempfehlungen für verspätete Einsteiger

Es sind extrem bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat Anfang der Woche noch ein neues Allzeithoch von 123.000 Dollar erreicht. Danach hat es nicht lange gedauert, bis auch Altcoins explodiert sind, wobei XRP und Ethereum die großen Gewinner waren. Die Rallye hat die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen, die bisher noch nichts mit Kryptowährungen zu tun hatten und nun vor der Frage stehen, ob es sich jetzt noch lohnt, Ethereum oder XRP zu kaufen.

Timing-Frage beschäftigt Krypto-Neulinge

Die Frage, die sich Anleger stellen, wenn sie eine überdurchschnittliche Rallye bei einem Asset sehen, ist immer dieselbe. Ist es jetzt zu spät, um einzusteigen, oder geht es ab hier nur noch bergauf? Das Allzeithoch von Bitcoin und die Rallye von XRP sind ein Mix, der sehr viele Börsen-Neulinge erstmals auf Kryptowährungen aufmerksam macht.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin zeigt auf, worauf Anleger jetzt achten sollten, wenn sie die bisherige Rallye verpasst haben. Dabei geht er vor allem auf die Fomo (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) der Privatanleger ein, die nun mit dem Gedanken spielen, gleich alles auf eine Karte zu setzen. Der Experte zeigt sich sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum und XRP mittel- und langfristig stark bullish, weist aber darauf hin, dass eine Abkühlung nun keine große Überraschung wäre.

Experte empfiehlt gestaffelten Einstieg

Der Analyst rät denjenigen, die die Rallye bisher verpasst haben, die Käufe auf mehrere Tranchen aufzuteilen. In seinem Beispiel zeigt er auf, dass es bei einem geplanten Investment aktuell mehr Sinn machen könnte, ein Drittel der Summe direkt zu investieren und mit den anderen zwei Dritteln abzuwarten. Steigt der Kurs direkt weiter, freut man sich, wenn man direkt eine erste Rendite erzielt hat.

Für den Nachkauf empfiehlt der Analyst, nicht den ersten Rücksetzer von 10 % zu nutzen, sondern nach einer so starken Kursbewegung auch Korrekturen von 25 - 30 % abzuwarten, vor allem bei XRP, da der kurzfristige Hype hier noch eher von Privatanlegern getrieben wird, während es bei Ethereum nun vermehrt institutionelle Investoren sind, die einsteigen und einen langfristigeren Anlagehorizont verfolgen. Während XRP und Ethereum ihren Wert in den nächsten Monaten trotz zwischenzeitlicher Korrekturen noch verdreifachen könnten, erwarten andere Analysten bei Bitcoin Hyper aktuell noch deutlich höhere Renditen.

Bitcoin Hyper Presale zieht massive Nachfrage an

Die Euphorie rund um die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung führt auch bei vielen kleineren Altcoins zu massiven Kursbewegungen. Vor allem neuere Coins können ihren Wert gerade am Anfang noch innerhalb kürzester Zeit vervielfachen, da hier noch nicht so viel Kapital nötig ist wie bei XRP oder Ethereum. Vor allem, wenn der Anwendungsfall stimmt. Daher explodiert die Nachfrage beim neuen Bitcoin Hyper aktuell.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die auf Solana basiert und Bitcoin-Haltern Zugang zu DeFi-Anwendungen verschaffen soll. Bisher konnten Bitcoin-Halter nur von der Kurssteigerung profitieren, da DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking oder Yield Farming mit Bitcoin nicht möglich waren. Das Projekt wird von zahlreichen Krypto-Medien bereits als potenzieller Gamechanger für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt angepriesen. Dabei wurden innerhalb kürzester Zeit über 3,6 Millionen Dollar investiert, wodurch schnell deutlich wird, dass es sich hier um einen der vielversprechendsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte.

