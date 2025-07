XRP vor entscheidendem Wochenende: Analyst prognostiziert baldigen Durchbruch

XRP entwickelt sich derzeit zu einer der dynamischsten Kryptowährungen am Markt und zeigt beeindruckende Kursgewinne. Innerhalb einer Woche stieg der Kurs um über 25 Prozent - eine markante Bewegung, die auf klare relative Stärke hinweist. Der Ausbruch aus einer mehrwöchigen Seitwärtsphase verleiht dem aktuellen Aufwärtstrend zusätzliches Momentum, während ein bekannter Analyst optimistische Prognosen für die kommenden Tage abgibt.

Technische Analyse zeigt überkauften Markt

Der stark überkaufte RSI auf Tagesbasis signalisiert einen leicht überhitzten Markt, was auf eine bevorstehende Konsolidierung hindeuten könnte. Ein Rücksetzer oder eine Seitwärtsphase zur Stabilisierung wären historisch nicht ungewöhnlich.

Ein bekannter Analyst sieht die Lage jedoch optimistischer - seiner Einschätzung nach steht XRP vor der nächsten Aufwärtswelle. Bereits am Sonntag könnte es eine Kursexplosion geben, die den Kurs in neue Höhen katapultieren würde.

Analyst erwartet Durchbruch der 4-Dollar-Marke

Der Krypto-Analyst Jelle sieht XRP aktuell in einer vielversprechenden Ausgangslage. Aus seiner Sicht spricht die aktuelle Konsolidierung oberhalb früherer Allzeithochs für Stärke - ein Verhalten, das typischerweise vor der nächsten Aufwärtsbewegung zu beobachten ist.

XRP dürfte nicht mehr lange unter der Marke von 4 US-Dollar handeln, was dann gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch wäre. Vieles deute darauf hin, dass ein Rückfall unter dieses Niveau unwahrscheinlich werde. Das Allzeithoch hat XRP vor über 8 Jahren im Januar 2018 erreicht - damals wurde XRP bei rund 3,84 US-Dollar gehandelt. Dieses Kursniveau ist nur noch rund 10 Prozent entfernt.

Snorter Presale bietet Trading-Innovation

In einem zunehmend bullischen Marktumfeld entstehen auch immer wieder neue Werkzeuge, um komplexe Handelsprozesse zu vereinfachen. Snorter ist ein auf Telegram operierender Trading-Bot, der genau diese Anforderungen adressiert. Der neue Trading-Bot basiert auf der Solana-Blockchain und setzt auf eine besonders schnelle und stabile Infrastruktur, um Transaktionen effizient auszuführen.

Die zentrale Facette des Ökosystems ist der native SNORT Token. Dieser dient nicht nur als Zahlungsmittel, sondern bietet auch funktionale Vorteile wie reduzierte Gebühren und bevorzugte Transaktionsverarbeitung. Durch den laufenden Presale mit fast 2 Millionen US-Dollar Raising Capital signalisiert der Markt wachsendes Vertrauen in die Idee hinter Snorter.

