ISX Financial EU Plc ("ISXX") hat mit der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen für 2024 und einem starken Start ins erste Quartal 2025 seine Position als Innovationsführer im europäischen Fintech-Sektor unterstrichen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 81 % gegenüber dem Vorjahr(1). Dieser Trend setzte sich im ersten Quartal 2025 mit einem weiteren zweistelligen Wachstum fort. Der anhaltende Erfolg von ISXX ist eng mit der dynamischen Entwicklung des Fintech-Sektors verbunden. Als Anbieter von integrierten Zahlungs-, Identitäts- und RegTech-Lösungen hat ISXX die Markttrends prognostiziert: Immer mehr Unternehmen und Endkunden erwarten schnelle, sichere und vollständig digitalisierte Finanzdienstleistungen - sowohl lokal als auch international.

Wachstum dank Banktech: Digitalisierung trifft Innovation

Finanzdienstleistungen werden zunehmend in technologische Erlebnisse eingebettet, um den Erwartungen digital versierter Privat- und Firmenkunden gerecht zu werden. Optimierte Produkte, Plattformen und Prozesse können die Komplexität reduzieren und Ressourcen für die Transformation freisetzen(2).

Banktech, also die digitale Transformation traditioneller Bankdienstleistungen mit Hilfe innovativer Technologien, hat sich daher in den letzten Jahren zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Aktuellen Branchenstudien zufolge wird der weltweite Markt für Banktechnologielösungen bis 2030 auf über 200 Milliarden US-Dollar wachsen, angetrieben durch regulatorische Anforderungen, den Trend zu Embedded Finance und den Siegeszug digitaler Identitäten. Innovative Akteure wie Block Inc (ehemals Square) (ISIN: US8522341036; WKN: A143D6) und ISXX profitieren besonders stark von diesem Trend.

ISXX mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen

Während Block Inc. besonders im Endkundengeschäft punkten kann, hat sich ISXX im europäischen B2B- und regulatorischen Umfeld positioniert und bietet seinen Kunden integrierte Banktechnologielösungen aus einer Hand: von eMoney-Konten und Kartenprogrammen bis hin zu Echtzeit-Zahlungen und sicheren Authentifizierungsverfahren. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Softwarelösungen und der europäischen E-Geld-Lizenz strebt ISXX nachhaltige Wettbewerbsvorteile in einem stark regulierten Wachstumsmarkt an.

ISXX erwartet daher auch im laufenden Geschäftsjahr ein dynamisches Wachstum, das durch die fortschreitende Digitalisierung des Finanzsektors, die Nachfrage nach sicheren und skalierbaren Banktechnologielösungen und die weitere internationale Expansion getrieben wird.

