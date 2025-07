Der DAX stagniert im Bereich von 24.300 Punkten. Die Börsen haben ein hohes Niveau erreicht; sie notieren überwiegend in der Nähe ihrer Allzeithochs, aber es geht nicht mehr voran. Wie die Quartalszahlen zeigen, sind die Gewinne in den Trendbranchen gut, der Ausblick ist jedoch unsicher. Erste Anzeichen einer Topbildung zeigen sich. Wenn der Trend an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...